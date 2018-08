“Proyecto para víctimas sí se ejecutó en su totalidad”

Tras el “manto de dudas” que se ha formado por presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto de establecimiento de unidades productivas de maíz, cerdos de engorde y gallinas ponedoras, como fuente de generación de ingresos para las familias víctimas del conflicto armado en los municipios de El Guamo y San Jacinto, algunos beneficiarios aseguraron que no les entregaron todo lo que les correspondía.

Uno de los casos es el de Juan Carlos Navarro, campesino de la vereda Casa de Piedra de San Jacinto, quien aseguró que a pesar de haber recibido los elementos necesarios para sembrar las tres hectáreas de maíz, no le entregaron un dinero en efectivo que debía utilizar para atender el cultivo.

“A mí me entregaron solo 500 mil pesos que utilicé para la adecuación del terreno donde iba a realizar la siembra, más no me entregaron los 700 mil pesos que debía utilizar para atender el cultivo en lo que respecta a la fumigación, recolección y transporte del producto”, explicó el labriego.

Indicó que aunque recibieron la semilla para la siembra, nunca recibieron acompañamiento técnico para hacerle seguimiento al cultivo, sino que ellos con sus conocimientos como campesinos realizaron la siembra.

Navarro aseguró que al igual que con él, sucedió con los demás beneficiarios que sembraron el maíz, pues tampoco les entregaron el recurso en efectivo completo.

Por su parte, la Organización de la Defensa de los Derechos de los Ciudadanos (ODDC), generó la alerta sobre este proyecto con el objetivo de que se inviertan los recursos y se le entregue a cada campesino beneficiario lo que le corresponde, tal cual reza en el objeto del convenio.

“Llama la atención que una fundación como Fundavivir, que se encuentra ejecutando un monto tan importante para atender a las víctimas del conflicto, no se pueda contactar porque no cuenta con una dirección física real, pues la que existe en los documentos no corresponde con la realidad”, señaló un miembro de la organización.

Agregó que a la fecha, el convenio no se ha cumplido, tal como se demuestra en las respectivas actas de los comités que han realizado Fonade, Unidad para las Víctimas, alcaldías de San Jacinto y El Guamo, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y las Umata.

Igualmente Fonade da constancia de que el convenio no se ha cumplido dentro de los términos concebidos.

Ante estas recientes denuncias sobre el presunto incumplimiento en la ejecución del proyecto, los alcaldes de El Guamo y San Jacinto manifestaron que están abiertos a que las autoridades competentes hagan la inspección ocular necesaria para comprobar el estado de los mismos y la labor hecha por el operador Fundavivir.

El proyecto

La alcaldesa de El Guamo, Luz María Mercado Villalba, quien recibió los recursos como municipio ejecutor del convenio firmado con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) y la Unidad de Víctimas, aseguró que con la inversión de 2.000 millones de pesos fueron atendidas 270 familias en las dos poblaciones.

Anotó que dentro de la ejecución se sembraron 80 hectáreas de maíz, 20 galpones para gallinas ponedoras en beneficio de 100 familias y se construyeron 30 porquerizas para 90 familias, entre las dos poblaciones beneficiarias.

Mercado indicó que los beneficiarios también recibieron atención psicosocial y encuestas de la línea de base y unidades productivas.

“Este proyecto se desarrolló en los dos municipios, además al contratista no le hemos pagado el cien por ciento del convenio hasta tanto no se haga la liquidación y la inspección en las obras y los cultivos”, sostuvo la mandataria.

Agregó que en El Guamo adelantaron la atención con las víctimas beneficiarias que se encuentran en corregimientos como La Enea, Robles, Tasajera y Nervití; lo mismo sucedió en San Jacinto.

La alcaldesa explicó que debido a las lluvias que se presentaron durante el primer semestre de este año hubo retrasos en la construcción de las porquerizas, por lo que se pidió una prórroga para terminarlas y finalmente fueron entregadas a los beneficiarios.

Resaltó que en los próximos días tendrá una reunión con Fonade y la Unidad de Víctimas para entregar el informe final y proceder a su liquidación.

San Jacinto

El alcalde Abraham Kamell manifestó que en lo que corresponde a San Jacinto, en dos etapas se construyeron 10 galpones para gallinas ponedoras y 15 porquerizas, beneficiando a 135 familias en corregimientos y veredas, y también se sembraron 40 hectáreas de maíz.

Señaló que el municipio ejecutor fue El Guamo, quien recibió los recursos de parte de Fonade, la Unidad de Víctimas y los 75 millones de pesos que aportó la Alcaldía de San Jacinto.

“Por medio de unos oficios que le envié a Fonade y a la Unidad de Víctimas manifesté que antes de realizar el último desembolso verificaran el estado del proyecto. En este municipio las autoridades competentes pueden realizar una inspección para que constaten que la inversión se hizo tal como reza en el objeto del convenio”.

Para la selección de los beneficiarios, la Secretaría de Desarrollo Rural del municipio realizó la exigencia de acuerdo a los lineamientos establecidos en el convenio.

El mandatario aclaró que los recursos para las víctimas de este municipio se han invertido en procesos con el consentimiento de ellas, lo que se puede demostrar por medio de las actas firmadas por los beneficiarios.

Unidad de Víctimas

La directora de la Unidad para las Víctimas de Bolívar, Miledy Galeano Paz, precisó que aparte de aportar recursos para la ejecución del mencionado proyecto, también certificaron que los beneficiarios eran parte del Registro Único de Víctimas. En cuanto a los reportes de cómo va la implementación, la Unidad conoció que se han muerto cuatro cerdos, de los cuales tres ya han sido sustituidos. “Hemos participado de los comités de seguimiento en los que se hicieron observaciones a la alcaldía de El Guamo para que se tomaran los correctivos”.