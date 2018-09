¿Qué pasa con el puesto de salud de Soplaviento?

Camillas sin sábanas, sillas de espera en malas condiciones, tijeras, cuchillas y demás elementos de trabajo oxidados y basura acumulada en el patio del centro de salud de Soplaviento, en Bolívar, es el panorama que a diario se ve en este lugar, donde los médicos de turno deben hacer todo lo posible para atender a los pacientes, puesto que, según denunciaron algunos, en el centro de salud muchas veces no hay insumos, por lo que el enfermo o acompañante debe salir a comprar la gasa, el algodón o demás elementos necesarios para su atención.

Cerraron las puertas

El viernes 31 de agosto y el sábado 1 de septiembre, algunos de los médicos que trabajan por orden de prestación de servicios (OPS) en este puesto médico, se tomaron las instalaciones y decidieron cerrar las puertas exigiendo el pago que les adeudan y pidiéndole al gerente que compre los insumos que son tan necesarios para todos.

“Yo fui quien lideró esta protesta y lo hice porque es injusto que uno esté trabajando y no le paguen en el tiempo que es, sabiendo que ya el dinero está en manos del gerente. Además que las condiciones médicas en las que se trabaja están mal, a veces no tenemos ni gasa”, expresó el doctor Santander Sánchez Sarmiento.

Este médico nacido y criado en Soplaviento, le contó a El Universal que ésta problemática no es de ahora, solo que en estos días fue que los empleados decidieron alzar sus voces.

“A muchos de los otros médicos les da miedo hablar por perder el puesto, a mí no me da miedo, pues es mi trabajo y tenemos que hacer las cosas bien y en el Centro de Salud no es así. Además que el 17 de abril de este año firmamos un acta de compromiso donde el señor gerente se comprometía a pagarnos puntual y no está cumpliendo”, comentó el doctor Santander.

“Estamos de acuerdo”

Los habitantes de Soplaviento apoyaron la iniciativa de los médicos y aseguraron que están cansados de tener que comprar las gasas, el algodón y demás insumos cada vez que van a una cita médica.

“A veces me toca venir y no tienen los implementos que necesitan para mi atención, por eso nos toca a nosotros salir a comprarlos. No debe ser así, pero las cosas siempre funcionan de una manera mucho tiempo y uno se acostumbra”, dijo una de las habitantes, mientras que otra aseguró que apoyaba la protesta de algunos médicos, “ellos muchas veces trabajan hasta tarde y traen de sus casas las cosas que necesitan para atendernos, por eso estoy de acuerdo con que hayan cerrado las puertas esos días, para exigir sus derechos”.

Pero la falta de pago a algunos médicos o la escasez de insumos, no es lo único que tiene mal a los trabajadores y pacientes. Ellos también se quejan porque el lugar no cuenta con sábanas en las camillas, las cuales muchas veces son proporcionadas por los médicos rurales o permanentes.

“Muchos médicos rurales, con tal de cumplir su horario, llevan las sábanas y trabajan más horas de las necesarias y el gerente sabe que eso no se puede, pero a él como que no le interesa”, explicó el doctor Santander.

No respondió

Este medio se comunicó vía telefónica con el doctor Freddy Durán Castillo, gerente del centro de salud de Soplaviento para conocer su versión de esta denuncia, pero alegó que “por teléfono no daba entrevistas” y al ponerle una cita en nuestras instalaciones, no asisitió.

Ahora te puedes comunicar con El Universal a través de Whatsapp Videos

Mensajes

Fotos

Notas de voz cuando seas testigo de algún hecho noticioso, envíalo al: 321 - 5255724. No recibimos llamadas.

Anterior Canelo derrota a Golovkin y le quita los títulos peso medio