Quejas por los constantes apagones de Electricaribe

Los constantes apagones en el sistema de energía eléctrica, en el municipio de San Juan Nepomuceno, han generado un sinnúmero de daños en electrodomésticos y aumentado la molestia entre sus habitantes.

Así lo manifestó Mónica Martínez Rodríguez, habitante de la urbanización Nuevo Valle de este municipio, quien aseguró que debido al mal servicio que les presta Electricaribe se le han quemado varios ventiladores.

“Los apagones y los cambios en los voltajes de la luz me han dañado varios abanicos y me da miedo prender otros porque se me pueden dañar y nadie me va a responder por ellos. Nadie nos da una explicación sobre esa problemática”, dijo la mujer.

Otros habitantes, como Guido Figueroa, manifestaron sus molestias y exigieron respuestas a las autoridades y a la empresa, por las suspensiones diarias que se están presentando en San Juan sin previo aviso.

Señaló que hay días en los que les quitan la luz hasta cinco veces y nadie está protegiendo a los comerciantes ni a las viviendas, donde una y otra vez se han quemado electrodomésticos.

“Ya es hora de que escuchen nuestros reclamos de forma respetuosa, y esperamos que las autoridades también lo hagan para que no se generen vías de hecho como ha sucedido anteriormente”, expresó Figueroa.

Yuris Ariza, ama de casa, denunció que durante un cambio de voltaje se le quemó la nevera y ahora no tiene donde refrigerar los alimentos. Utiliza ese electrodoméstico para guardar los platos.

“Para que Electricaribe nos reponga los electrodomésticos hay que hacer una tramitología que fue diseñada para no respetar nuestros derechos”, aseguró la mujer.

Agregó que Electricaribe sabe lo que está sucediendo en este municipio, como en otros de la región, pero no corrige la problemática.

Responde Electricaribe

La gerente de Electricaribe en Bolívar, Ayleen Álvarez, indicó que se están realizando acciones para mejorar el servicio de energía en El Carmen de Bolívar y otras poblaciones de los Montes de María, como San Juan.

Añadió que, con un banco de condensadores en la subestación de El Carmen de Bolívar que alimenta a San Juan Nepomuceno, El Guamo y a los demás municipios de la región, se ha logrado mejorar el nivel de servicio. Sin embargo, la solución integral consiste en culminar la construcción de una línea entre las subestaciones de Chinú (Córdoba) y Boston (Sucre).

De acuerdo con la gerente, se requiere inyectar más energía desde Sincelejo hasta la subestación Toluviejo y desde esta hasta la de El Carmen de Bolívar.

“Técnicamente se llama cerrar un anillo eléctrico. Cuando lo podamos culminar no solo mejorará el servicio en Plato sino en varias poblaciones de los Montes de María”, dijo Álvarez.

Agregó que estas obras fueron planificadas hace varios años y ahora están en proceso de construcción, faltando una extensión menor, pero algunos propietarios obstaculizan el paso de las líneas por sus terrenos, dificultando el desarrollo del proyecto.

En consecuencia se espera que vía juzgados se permita a Electricaribe, previo el pago de derechos de servidumbre, ejecutar a la mayor brevedad las obras pendientes.

Electricaribe debe irse

El alcalde de San Juan, Benito Acosta, dijo que a través de comunicaciones oficiales ha puesto en conocimiento de Electricaribe la crisis que se viene presentando desde hace varios meses.

“Al igual que los gobernadores y demás alcaldes de la región hemos solicitado la salida de la empresa de energía del departamento porque no tenemos las garantías de un buen servicio”, añadió el mandatario.