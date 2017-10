Quejas por mala atención de Ambuq EPS en Magangué

El Universal se comunicó con Ambuq Magangué y manifestaron que la respuesta a las inquietudes se harían a través de la oficina de prensa a través de correo electrónico. Hasta el cierre de esta edición no se pronunciaron, sin embargo este medio está atento a sus respuestas.

Ricardo Dávila Miranda reside con su madre Sol Fany Miranda en el municipio de Mompox. Con frecuencia debe viajar de esa población a Magangué. Cruzar el río Magdalena, y coger transporte terrestre, bien sea mototaxi o cualquier otro para poder ir a las oficinas de la EPS Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó (Ambuq) con el fin de que le digan para cuándo su madre podrá tener una cita con un médico especialista.

“Estoy preocupado porque desde hace varios meses necesita una cita con un internista y supuestamente no hay contrato. Le mandaron varios exámenes porque le dan picadas en la cabeza y se le duermen los brazos. Necesitamos que la atiendan con urgencia”, aseguró el desesperado joven.

Explica que la EPS no está tratando bien a los usuarios por lo que exige que no se les sigan vulnerando los derechos.

Quejas sobre el mal servicio que está prestando Ambuq, entre otras, han llegado al representante de los usuarios ante la Junta Directiva del Hospital La Divina Misericordia de Magangué, Tayro Mercado Fuentes, quien espera que esta entidad mejore o de lo contrario que desista para que otra EPS pueda darles un mejor trato.

“Aquí se está viendo una situación bastante caótica. La atención es mala, la gente otra vez comenzó a madrugar para poder recibir atención. Pero lo más aberrante es con el hospital, porque tienen todos los servicios suspendidos, menos la urgencia. Me preocupa que se está poniendo en riesgo la vida de los usuarios”, explicó Mercado Fuentes.

El representante de los usuarios agregó que están dándole traslado a las personas a otras IPS sin consultarles, lo que es una arbitrariedad de parte de la EPS. Hay quienes se enteran del cambio cuando piden atención médica”, precisó.

Juan Blanco Libernal es otro usuario que elevó su queja, y añadió que fue “a cumplir una cita especializada y me encuentro con que el hospital le tiene los servicios suspendidos. Me preocupa también mi mamá que es hipertensa”. Sostuvo también que abren una agenda para atención y no le dan cumplimiento a esta. “Nos están tratando como si fuéramos unos payasos”, apuntó.

Aprovechó para denunciar que hay un hacinamiento en las IPS, “no sé porqué tiene que venir de la zona rural, de tan lejos, para atenderlos acá en la ESE Municipal. Eso no es justo. Creo que lo mejor es que traigamos a la Superintendencia de Salud y hacer una reunión pública”.

La deuda

El pasado agosto, el gerente de la Fundación Renal, que opera el Hospital La Divina Misericordia, Lucio Rangel, sostuvo a través de este medio que Ambuq les adeuda más de 14 mil millones de pesos y que por tal motivo debieron suspender los servicios. Solo se prestan las urgencias.

El Universal quiso conocer a qué tipo de acuerdo se había llegado para saldar la deuda, pero el gerente no respondió a su celular.

El pasado 13 de septiembre el superintendente Nacional de Salud, Norman Julio Muñoz, le dio un ‘jalón de orejas’ a las EPS que operan en Cartagena y Bolívar.

“Aquellas que no estén en capacidad de cumplir con las obligaciones del aseguramiento, necesariamente tendrán que salir del departamento de Bolívar y del distrito de Cartagena”, dijo el funcionario durante una mesa de cobro en la Casa de la Moneda.