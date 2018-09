“Queremos que el gobierno tome cartas en el asunto”

Decepcionados, así se sintieron ayer los padres de familia de las niñas presuntamente afectadas por la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en El Carmen de Bolívar, tras la reunión realizada en la Gobernación de Bolívar, en la cual esperaban la presencia de funcionarios del Ministerio de Salud y el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, sin embargo solo los acompañaron coordinadores de las Empresa Administradora de Planes de Beneficios (Eapb), la secretaria de Salud del departamento Verena Polo, El alcalde de El Carmen Rafael Gallo, y un delegado del Ministerio de Salud, Diego García.

“Pensábamos que sería una reunión de gran importancia, como nos dijeron, pero nuevamente hemos sido engañados, vinieron funcionarios de las Eapb, pero ya nosotros estamos cansados de eso, queremos reunirnos con personas que den soluciones, por eso pedimos la presencia del Ministerio de Salud, pero no nos cumplieron”, aseguró Marlon Olivera, padre de una de las niñas.

Según explicó la Secretaría de Salud de Bolívar, durante la reunión se revisó la prestación de servicios en salud ejecutada por las diferentes Eapb, a sus afiliadas con solicitud de atención, teniendo en cuenta las recomendaciones del estudio hecho por la Universidad de Cartagena.

Sin embargo, la atención sigue siendo uno de los temas más controversiales y que aqueja a los familiares pues aunque las entidades explican que sí están brindando la atención, los padres manifestaron que les han incumplido.

“Hemos esperando la respuesta por parte del sistema de salud, pero no han cumplido, ni nos van a cumplir, llevamos 5 años en esta lucha por eso nos atrevimos a exigirle al ministro y al presidente Iván Duque que nos ayuden, para que se les atienda inmediatamente a nuestras hijas, es el Ministerio el que tiene que tomar cartas en el asunto”, expresó Juan Carlos Jiménez.

Que sigan las investigaciones

Pese a que la Gobernación de Bolívar financió un estudio con la Universidad de Cartagena para determinar la causa de los síntomas y enfermedades presentadas por las niñas luego de la aplicación de la vacuna, al parecer se necesitan estudios de mayor profundidad para dar con las causas exactas, para los cuales se necesita financiación del Gobierno.

“Nosotros no somos científicos para decir si la vacuna sirve para el cáncer de cuello uterino o no, pero sabemos que ocasionó un daño en las niñas, en el estudio anterior se definieron algunas cosas pero decían que para poder dar con las respuestas exactas se tenían que hacer estudios de más profundidad que no pueden ser financiados por la Gobernación sino que necesitan ayuda del gobierno nacional, entonces pedimos que si tienen que hacer los estudios, que los hagan, eso es lo que queremos que se solucione el problema de salud, no pedimos nada diferente”.

El 1 de octubre se realizará la primera reunión de depuración de atención en salud en El Carmen de Bolívar.

