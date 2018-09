San Cristóbal quiere mejores condiciones de salud

Cansados. Así están los 8 mil habitantes de San Cristóbal, al norte de Bolívar, quienes el jueves 30 de agosto decidieron tomarse las instalaciones del centro de salud de su municipio de manera pacífica, exigiéndole a la gobernación, la Alcaldía y a la ESE Maternidad Rafael Calvo de Cartagena, entidad encargada de prestar la atención médica en dicho lugar, una mejor atención para todos.

María Eugenia Cervantes, oriunda de San Cristóbal, le contó a El Universal que en el centro de salud los insumos no alcanzan, las citas con médicos especialistas son cada mes menores y las instalaciones están en malas condiciones.

“Esto que estamos viviendo no es de ahora, a San Cristóbal lo han dejado atrás. Aquí las citas con medicina especializada son mensuales y si el médico se enferma o no puede venir, nos toca esperar un mes más para que nos atiendan. Eso fue lo que pasó el jueves (30 de agosto) y por eso nos rebotamos y decidimos protestar de manera pacífica”, indicó la mujer, quien asegura ser madre de 2 niñas, ambas menores.

¿Qué pasa?

Raynold Payares vive frente al centro de salud y él comentó que diariamente ve cómo los pacientes o acompañantes deben salir a las tiendas y droguerías que tiene el municipio a comprar algodón, jeringas, acetaminofén y demás elementos necesarios para su atención.

“Ahí no alcanzan los insumos y eso perjudica la atención de todos. Y lo peor es que muchos de nosotros debemos esperar 30 días para que nos atienda un médico especialista. El jueves, cuando unas 30 personas o más llegaron a cumplir su cita, les dijeron que no los podían atender porque el médico no iba a poder venir y que les tocaba esperar 30 días más, en eso la gente se enfureció y decidieron tomarse el lugar de manera pacífica”, explicó este hombre, quien comenzó a grabar con su celular lo que ocurría y lo subió a Facebook.

Dicho video fue replicado por varias personas de San Cristóbal hasta llegar a la Alcaldía, donde Germán Zapata López, alcalde actual, tomó cartas en el asunto y se comunicó con el centro de salud y la ESE Maternidad Rafael Calvo de Cartagena, e idearon un plan de acción inmediato.

“Desde el 2016, en la alcaldía nos hemos dedicado de manera permanente a solicitar que cambien el operador, puesto que en el municipio no tienen empresa social del estado propia, por lo que la salud la administra la ESE Maternidad. Nosotros hemos entendido que con la sola complejidad de lo que ellos manejan en Cartagena, es suficiente y están ocupados con esos temas, para tener que venir al municipio a prestar la atención adecuada”, indicó el alcalde, quien agregó que ha solicitado el cambio de operador, pero hasta ahora no se ha dado.

“No aguantamos más”

A las 8 de la mañana del jueves llegaron los pacientes que iban a ser atendidos por consulta externa al centro de salud, pero se encontraron con la sorpresa de que su cita sería reprogramada para dentro de un mes, puesto que el doctor no había podido asistir.

“Dijeron que el médico había amanecido indispuesto, que por eso nos tocaba seguir esperando. No era justo, pues ya habíamos estado esperado 30 días y siempre que vamos por urgencia nos toca comprar nuestros implementos para que nos atiendan, por eso hicimos la protesta”, expresó una habitante de San Cristóbal.

Para mitigar este incidente, el alcalde Zapata se comunicó con la ESE y decidieron atender a los pacientes en una brigada de salud.

“La brigada de atención para estas personas fue programada para el día viernes -31 de agosto- y el lunes -3 de septiembre-. Ahí se atendieron a todos los que tenían la cita programada”, indicó Vanesa Rojano, enfermera jefe del centro de salud.

Aunque los pacientes fueron atendidos al día siguiente, la comunidad asegura que no están contentos del todo, ya que aseguran que los problemas continúan, con la falta de insumos y el mal estado en que se encuentra la planta física del centro médico.

No hay ni termómetros

María Eugenia contó que en una ocasión, cuando llevó a una de sus hijas por urgencia, debido a una fuerte fiebre que tenía, lo primero que le dijeron en el lugar es que le tocaba salir a comprar el termómetro.

“Yo llegué con mi hija y la enfermera de turno me dijo que para tomarle la temperatura debía comprar o llevar el termómetro, porque ahí no tenían. Eso me pareció muy malo, porque si es un centro de salud, deben tener todos esos implementos”, explicó la mujer. Algunos aseguran que a varios de los médicos y enfermeros les adeudan salarios.

Responde la ESE Maternidad

Heyliana Guzmán, gerente de la ESE Maternidad Rafael Calvo, le aseguró a El Universal que “estamos diseñando una contingencia para mantener y mejorar el servicio en acompañamiento con el señor alcalde. También tendremos una reunión con el coordinador y el personal encargado de suministros de la clínica para garantizar de manera oportuna lo que se requiere para la prestación del servicio”.

En cuanto al tema de finalizar o no el contrato de prestación del servicio para el municipio de San Cristóbal, aseguró que “ese tema está en revisión. Estamos validando el tema financiero y de sostenibilidad para esa posibilidad. Sin embargo, debemos garantizar el servicio mientras se define”.

Lo que se viene

“Con el fondo de adaptación conseguimos un proyecto para la construcción de un nuevo hospital, el cual estará en la zona más alta de San Cristóbal, para evitar que se inunde y donde se tendrá la capacidad de atender a muchos usuarios. El acto de inicio se firmó en abril, pero ahora están en los 4 meses de revisión para los diseños y presupuestos. Se espera que para el 2019 ya esté en forma el hospital”, dijo el alcalde, quien aseguró que este es un proyecto de 10 mil millones de pesos.