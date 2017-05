Vía Santa Catalina - Loma Arena se cae a pedazos y piden intervención

Los conductores que transitan diariamente por la vía que de Santa Catalina conduce al corregimiento de Loma Arena, que permite la comunicación entre la carretera de La Cordialidad y la Vía del Mar, dicen que hasta que haya un accidente fatal es cuando van a acudir a hacer la intervención que esta requiere.

“Esta vía es relativamente nueva, tiene baches y ya hay sectores en donde se ha ido desplomando y en cualquier momento va a dejar incomunicado esta zona”, aseguró uno de los conductores que a diario transita por esta carretera inaugurada en marzo de 2015.

Para Salomón Castro Cantillo, alcalde de Santa Catalina, esta es una situación que se le sale de las manos pues quien debe hacer las inversiones es la firma contratista, que debe darle cumplimiento a la garantía que tienen los trabajos, que dentro de los términos contractuales son cinco años después de haber sido recibidas a satisfacción, es decir, hasta marzo del 2020.

“Ya hemos radicado varios oficios en la Gobernación para que desde la Secretaría de Infraestructura podamos recibir una respuesta positiva, pues desde octubre del año pasado comenzó a deteriorarse. Por eso, a través de este medio también queremos pedirle al gobernador Dumek Turbay que le exija al contratista para que responda por lo que le toca”, señaló el mandatario local.

Agregó que un motociclista que iba por el kilómetro 4 no se percató del cráter y sufrió un accidente, que por fortuna no revistió de gravedad aunque el herido fue remitido a una clínica. “Algunos habitantes han querido llamar la atención por las vías de hecho, pero les hemos pedido que esa no es la manera, que hay que buscar el diálogo pues sabemos que el gobernador hará cumplir el contrato”, precisó.

Por su parte, Dulys Garrido, secretario de Infraestructura de Bolívar, aclaró que el proceso sancionatorio contra la firma contratista se inició, pero tras realizar una visita a la zona junto a la compañía de seguros, este suspendió porque se comprometieron a hacer las intervenciones y arreglar los tramos en mal estado. “En virtud de que no se inician las reparaciones, se reanudará en audiencia con la compañía de seguros, para que esta última sea quien responda”, precisó el secretario.