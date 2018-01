Santa Catalina reclama un mejor servicio de salud

Las exigencias de parte de la comunidad del municipio de Santa Catalina fueron expuestas por un significativo número de habitantes que llegaron a la Alcaldía de esta población con el fin de realizar un plantón, pero que al final solo terminó en una reunió con el alcalde encargado Sigifredo Tapia Buendía.

En el encuentro realizado ayer en el salón del Concejo municipal se expusieron muchas inquietudes relacionadas con el nulo servicio de agua potable, recolección de basuras, obras de infraestructura retrasadas y especialmente rescatar la ESE Hospital Local de Santa Catalina, pues consideran que el servicio es muy pésimo.

“Escasean los insumos; hay veces que los médicos no están en servicio y nadie da razón, por lo que se pierden las citas; muchos profesionales llegan y al poco tiempo se van porque no les pagan. La infraestructura del hospital requiere de una remodelación”, dijo uno de los asistentes.

Josefina Ramírez, trabajadora de planta de la ESE, sostuvo con lágrimas y rabia que “tengo 17 años de trabajo, desde el 2003 me deben varios meses; desde el 2008 no hay vacaciones, no hay primas, no hay dotación de uniformes. Tengo ya tres años que no voy al médico porque no me pagan seguridad social. Increíble que trabaje en el sector salud y a no puede atenderme un médico”. Expresó que así como ella están todos los trabajadores del hospital.

Por su parte el alcalde (e), Sigifredo Tapia, expresó que como presidente de la Junta Directiva de la ESE “se convocará a una reunión de junta y pediremos el acompañamiento de la Secretaría de Salud de Bolívar. Ya tengo el informe financiero del departamento, este debe coincidir con el que me presente el gerente. Algo que se está ventilando es que el hospital está en un riesgo financiero muy alto y podría ser intervenido por la Superintendencia de Salud, pero todo eso se va a evaluar”, comentó.

James Medina, gerente (e) de la ESE, confirmó que hay una crisis financiera la cual tiene asfixiado al hospital.

Sobre la deuda con los trabajadores dice que trata de solventarlo con los pocos recursos que entran, con los que le alcanza para pagar a algunos y no a todos. Con los de planta se tienen unas deudas desde hace muchos años que son casi impagables con los ingresos de la ESE. Con respecto al servicio a usuarios indicó que en algunos casos puntuales y por motivos que se salen de las manos de los médicos estos han fallado pero se ha solventado con otros médicos que no estaban de turno o pagaron servicios a otros profesionales “pero nunca nos hemos quedado 24 horas sin médicos”.

Sobre los insumos aclaró que siempre compra los requerimientos que se hacen y que estos nunca han fallado en la ESE.