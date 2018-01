Santa Rosa, con más familias emprendedoras

La historia de 22 familias en Santa Rosa de Lima, en 2018, tendrá un comienzo distinto y viene lleno de grandes expectativas. Entre esas, además de poner en marcha sus ideas de negocios, buscan consolidar el sueño de sacar a sus familias adelante.

Jaime Luis Benítez es un joven en condición de discapacidad residente en la calle Media Tapa del barrio Paraíso. Una parálisis cerebral leve le afectó sus miembros inferiores, por lo que necesita de la ayuda de un caminador para poder movilizarse de un lugar a otro.

Sin embargo, como él mismo lo dice, nunca vio en su limitación física un impedimento para avanzar y poder tener su propio negocio. Tras capacitarse hoy se dedica a arreglar aparatos tecnológicos como celulares, tabletas electrónicas, entre otros dispositivos.

“Yo quería que mi negocio se consolidara más. Por eso me asesoré con la Cámara de Comercio y una vez me explicaron qué debía hacer, decidí participar en el programa que ellos tienen en convenio con la Alcaldía. Seguí todos los pasos y gracias a Dios ya hoy recibí un computador, un escritorio, una sopladora, una vitrina, con los que voy a montar mi centro de negocios”, dijo con mucha alegría Jaime Luis.

El convenio al que se refiere este joven es una alianza denominada Centro de Emprendimiento “Cemprende”, entre la Cámara de Comercio de Cartagena y la Alcaldía de Santa Rosa de Lima, que busca el fortalecimiento empresarial y empleabilidad en esta población. A través de la ‘Ruta Concurso’ que es una convocatoria que durante el año permite identificar las unidades productivas de negocios que reciben capacitaciones, y al final, quienes hayan hecho mejor su tarea, salen beneficiados con recursos económicos que se les entregan en especie.

Otro caso fue el de William Rodelo, del gremio de campesinos de Santa Rosa, quien cuenta con un amplio terreno en su finca. Además de dedicarse a la venta de cerdo y de queso, quiso ampliar la posibilidad de sacarle más provecho a su predio. “Llegar aquí fue una bendición, estas capacitaciones no han servido mucho. Ahora recibí 5 mil peces, alimentos y una motobomba, y trabajaré junto con mi familia, mi esposa y mis tres hijos, para salir adelante”, precisó.

Quien también durante la entrega no se cambiaba por nadie, fue Lorena Altamar, quien en su residencia en el barrio Sagrado Corazón de Jesús montó un local de belleza y peluquería tras haberse capacitado como técnica en este oficio.

“Trabajaba a domicilio, luego, poquito a poco, construí mi local en la casa pero me faltaban algunas cosas. Gracias a Cemprende consolidé mi idea, me capacitaron e hice todas las pruebas, las pasé y salí favorecida con un lava cabeza, una vitrina, una plancha para cabello, kit de cepillo, secador. Este nuevo año comienzo con todo”, aseguró.

Los recursos

Por su parte, Édgar Antonio Lombana Tuñón, coordinador del Centro de Emprendimiento Cemprende en Santa Rosa, indicó que “es consolidar el apoyo al fortalecimiento del empleo. Durante el año la ‘Ruta Concurso’ identificó a estas familias y se les entregó un monto en especie dependiendo de la iniciativa de negocio. Esta es la segunda entrega, pues en el 2016 se aprobaron $51 millones y al finalizar 2017 los recursos entregado fueron alrededor de $56 millones”.

En activos se entregaron congeladores, máquinas de cocer, vitrinas, elementos de cocina , alimentos, motobombas, elementos para peluqiería entre otro.

José Luis Altamar, alcalde de Santa Rosa, añadió que “el desarrollo de los pueblos está en las familias. Ese ha sido nuestro compromiso y con esta alianza para ayudar a estas familias vamos consolidando lo que nos hemos propuesto. Seguiremos con la estrategia, por eso extendemos la invitación para que se acerquen a este proyecto y pregunten cómo participar, porque sabemos que así también avanza nuestro municipio”.