Se cumple desalojo de campesinos en Magangué tras un fallo

Una extensión de terreno de un poco más de una hectárea en el jarillón San José, colindante con la ciénaga de Las Pavas, en el municipio de Magangué, y que venía siendo ocupada de manera ilegal por varias familias campesinas fueron desalojadas de manera pacífica y restituida a quienes demostraron ser sus dueños.

La Inspección de Policía del municipio, en cumplimiento de un fallo de tutela emitido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, desarrolló el procedimiento con el acompañamiento de la Personería, autoridades ambientales, Policía, miembros del Esmad, entre otras.

El procedimiento causó indignación entre los magangueleños, toda vez que si bien había que darle cumplimiento a un fallo judicial, se le hubiese permitido a los ocupantes poder recuperar los cultivos de plátano, yuca, papaya, guayaba, maíz, entre otros productos de pancoger, que con tanto sacrificio sembraron desde hace un buen tiempo. También se cuestionó el hecho de no haberles brindado una oportunidad de reubicación por parte de la Alcaldía municipal. Con maquinaria pesada se procedió a destruir una gran cantidad de cultivos ante la mirada impotente de algunas familias.

Vicente Evangelista Gordón Beltrán, un campesino de unos 80 años, con la voz entrecortada aseguró que “es como si me hubiesen matado a mi madre, la que me echó al mundo. Pendiente a las 10, 11 de la noche, una de la mañana cuidando mis matas para que no me robaran porque vivía de esto. Y ahora para venir con una injusticia de esta con un señor de la tercer edad que no le hace mal a nadie”, indicó.

Según Gordón Beltrán, al igual que otros campesinos siempre consideraron que eran terrenos del Estado colombiano, en donde aseguran, que por más de siete años derivaban el sustento para sus familias.

Se cumple el fallo

El Universal consultó con el inspector Luis Miguel Isaza y aclaró que desde el 2014 se está intentando recuperar el predio, por lo que desde entonces se le dio un tiempo prudencial a los ocupantes para que recogieran sus cultivos y entregaran de manera voluntaria el terreno, lo que no se cumplió.

El desalojo de ayer fue para darle cumplimiento a un fallo de tutela desde el 2016, en donde se le conminó a la Alcaldía, a la Secretaría de Gobierno y a la Inspección, restituir el predio s los hermanos Suárez Lobo. Hubo dos intentos en el 2017 pero por falta del Esmad y por unas recomendaciones de la Procuraduría Agraria se suspendieron.

“El desalojo se cumplió con el acompañamiento del ICBF, Comisaría de Familia, Personería, Policía y todas las entidades garantes para darle cumplimiento a estos procedimientos. Además ya estábamos en desacato.”, indicó.

Aseguró que al momento del desalojo solo se encontró una familia y que los demás campesinos tenían cultivos en ese predio. “A la familia que estaba allí se le garantizó un subsidio de arriendo de parte de la Alcaldía”, indicó el Inspector.