Segunda mesa temática de salud y educación en Arjona

Por: Roland Padilla

Con el fin de adelantar acciones que permitan mayor eficiencia en los procesos operativos del programa Más Familias en Acción, se realizó la segunda mesa de salud y educación del municipio de Arjona, en la que hicieron presencia rectores de las distintas instituciones educativas y funcionarios de la administración municipal, en cabeza de la alcaldesa Esther María Jalilie.

Dentro de los compromisos adquiridos se destaca hacerle seguimiento a los 101 niños que no estaban asistiendo a las instituciones escolares por diferentes razones. Conociendo esta situación, la mesa hizo énfasis en identificar y localizar a estos menores para saber si se encuentran matriculados o no en alguna institución educativa y en caso de no ser así vincularlos de inmediato a una.

En los procesos correspondientes a salud se sigue incentivando a que los titulares lleven a los menores de edad a los respectivos controles de crecimiento y desarrollo, para brindarles los servicios requeridos de acuerdo a su edad.

La alcaldesa afirmó que tanto la ESE Hospital Local de Arjona, como las diferentes instituciones educativas, pueden ayudar en la identificación de situaciones que afecten a las familias beneficiarias de Más Familias en Acción, de modo que a través de este programa o de la Secretaría de Desarrollo Social, la administración municipal pueda intervenir con hechos.