Sigue polémica por puente Zambrano - Plato

Las graves consecuencias que dejó la construcción del puente que comunica a Bolívar con el Magdalena, entre Zambrano y Plato, según Juan Vargas de Cueva, representante de la Asociación de Pescadores, se han comenzado a sentir desde hace 10 años.

Insiste en que de concretarse la construcción de un segundo viaducto para la ampliación en doble calzada del proyecto Ruta del Sol - Sector 3, lo que se conseguirá es que la Ciénaga Grande del Río Magdalena se seque en su totalidad y no tendrán como sustentar a sus familias.

“No queremos que la ciénaga sufra un nuevo impacto, porque le ocasionan daños a ella y a nosotros como pescadores, porque las especies se están muriendo y no tenemos donde trabajar. Somos 300 familias que directamente vivimos de los peces y de allí se generan otros empleos”, agregó.

El proyecto incluye un nuevo puente a 80 metros del existente sobre el río Magdalena y esto preocupa a los habitantes y autoridades de ese municipio de Bolívar, quienes exigen una intervención urgente por parte del Estado. El pasado jueves, en la tarde, se realizó una socialización del proyecto que parece no tener marcha atrás.

“Esta es quizás la reunión de socialización que nos dejó más preocupados. Nos dijeron nuevamente que la construcción del otro puente es un hecho y que no tiene la posibilidad de un replanteamiento del trazado, lo que va a provocar ‘la muerte’ de esta población”, dijo Vargas.

Diana Gavilán, directora de Técnica de Yuma, firma encargada de la obra, expresó que para la construcción del segundo puente ya se hicieron los estudios de diseño y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ya otorgó la licencia con la recomendación de no afectar la Ciénaga Grande. Agregó que ya existe un diagnóstico ambiental de alternativas. “Nosotros no podemos parar las obras, fuimos contratados para hacer ese tramo de vía y mientras ellos no nos pidan parar no lo vamos hacer”, enfatizó.

El alcalde Alberto Murillo Palmera señaló que muy a pesar de que existe el apoyo del gobernador Dumek Turbay Paz y del mintransporte, Jorge Eduardo Rojas, sigue predominando la poca voluntad de Yuma sobre una concertación para la construcción de la nueva infraestructura.

“Nos están poniendo muchos obstáculos, y continúan con el propósito de intervenir los cuerpos cenagosos sin importarles a quienes perjudiquen, y con la decisión de ejecutar un proyecto más costoso que el que podría hacerse en la variante que pasa por el municipio de Zambrano”, dijo Murillo.