Siguen quejas por construcción de relleno sanitario en El Carmen

Este medio intentó conocer las acciones que adelanta la administración municipal, pero el alcalde de El Carmen, Rafael Gallo Paredes, no respondió las llamadas de este medio, quedamos atentos a su respuesta.

Pese a que los campesinos de los predios Mandatú, Potosí y San Rafael, en la Zona Baja de El Carmen de Bolívar, han elevado su voz de protesta para exigir que allí no se construya el relleno sanitario “Sin Pensar”, por parte se la empresa recolectora de basura Serviaseo S.A. E.S.P., los trabajos continúan.

Así lo manifestó Guillermo Torres Benavides, uno de los campesinos que se afectará, pues su parcela está a menos de 50 metros de donde se realizan las obras.

Asegura el labriego, que esa es una batalla que han tenido que librar solos, y hasta ahora la Personería municipal ha sido la única que los ha respaldado, y le solicitó a la empresa de servicios públicos que suspenda provisionalmente los trabajos hasta tanto la comunidad no tenga claridad de todo ese proceso.

“Con base en la solicitud del Ministerio Público le enviamos a la Inspección de Policía una carta donde le pedimos que suspenda las obras para evitar que ese monstruo se crezca y termine por provocar daños irreparables”, dijo Torres.

Igualmente, y a través de un escrito, le solicitaron a Cardique, máxima autoridad ambiental en Bolívar, la suspensión provisional o definitiva de la licencia, con el fin de que se protejan los derechos de todos los campesinos vecinos a este proyecto.

Otros advirtieron que de no obtener una respuesta satisfactoria sobre la problemática que va afectar a unas 100 familias que antes le huían a la guerra pero que ahora le van a huir a las basuras, llegarán a las vías de hecho, tal como el bloqueo de la vía.

Este medio conoció que según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) municipal, el artículo 544, que corresponde a la disposición final de residuos sólidos y líquidos, indica que existe un lote reservado para la provisión de infraestructura de servicios públicos en las demandas futuras de relleno sanitario y plantas de tratamientos de residuos líquidos.

Y a finales del mes pasado, el alcalde de El Carmen, Rafael Gallo Paredes, indicó que estaban evaluando todo el procedimiento que realizó Cardique, porque la empresa Serviaseo contaba solo con una promesa de compraventa sobre el lote, lo que significa que no es un título de propiedad, y ese el primer requisito que no está completamente lleno, y agregó que en el POT de El Carmen, que fue aprobado por Cardique, ese predio no está reservado para ese tipo de proyectos.

Según el alcalde, presentarían una solicitud formal a la corporación para que revoque la resolución por medio de la cual otorgó la licencia ambiental, y de no lograrlo recurrirían a las vías judiciales.