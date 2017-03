"Simplemente que nos den una solución": habitantes de Gambote

A mediados de febrero, estudiantes de la Institución Educativa de Gambote, en Arjona, y padres de familia, protestaron en las instalaciones del colegio exigiéndole a la alcaldía municipal que contratara el servicio de transporte escolar para que los alumnos de las veredas cercanas pudieran cruzar el Canal del Dique. (Lea:Cuatro horas duró bloqueada Gambote por protesta de habitantes de dos veredas)

Ayer volvieron a protestar y decidieron bloquear la carretera Troncal de Occidente, esta vez porque el transporte escolar que ya se había contratado estaba suspendido por que supuestamente a los pilotos de las lanchas no se les han cancelado dineros atrasados y al parecer no han firmado contrato con la Administración municipal.

Miguel Talaigua, uno de los padres de familia que protestó, explicó que no se justifica que los niños deban hacer un largo recorrido para poder llegar al puente y caminar por este, que representa un verdadero peligro. “Solo queremos que solucionen el inconveniente. Los pilotos llevan varios días sin venir y dicen que la Alcaldía les debe. Y les preguntamos a los de la Secretaría de Educación municipal y nos dicen que es falso, que no tienen ninguna deuda con ellos. Simplemente queremos una solución”, insistió.

Julieth Vanesa Suárez Beltrán, estudiante que reside en el barrio Chino de Gambote, del otro lado del Dique, dijo que se perjudican mucho y se retrasan en sus clases. Otras de sus preocupaciones es que por querer ir a clases se vaya a presentar un accidente. “El jueves pasado, varios compañeros y yo le pedimos el favor a un muchacho que nos cruzara, pero cuando la canoa comenzó a avanzar se llenó de agua y casi nos vamos todos al río. El muchacho prefirió tirarse él al agua y así nos regresó a la orilla. Queremos un buen transporte”, dijo la niña.

“Contratista incumplió”

La secretaria de Educación de Arjona, Mari Luz Durango, argumentó que lo que hubo fue un incumplimiento por parte del contratista. “Sin embargo, se acordó con la comunidad del barrio Chino que el transporte será terrestre y no fluvial, para beneficiar a 85 estudiantes”, indicó la funcionaria.

Con respecto a las veredas, explicó que por ser mucho más complicado, porque no hay tantas ofertas y tras dar por terminado el contrato con el que lo estaba operando, se está analizando, con la misma comunidad, quiénes podrían ofrecer ese servicio con las especificaciones que se exige para este tipo de transporte.



No se les debe

Por su parte, la alcaldesa de Arjona, Esther María Jalilie García, argumentó que la administración municipal no tiene ninguna deuda con ellos y que no entiende porqué razón decidieron suspender el servicio. “Con ellos se inició una contratación hace menos de un mes y si no se les ha cumplido el tiempo, no hay por qué pagarles”, aseguró.