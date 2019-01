Sin agua, deben prestar servicios de salud en ESE de Santa Catalina

Camillas sucias de sangre y servicios a medio andar. Ese es el ambiente que viven desde hace ocho días en la ESE del municipio de Santa Catalina debido a la falta de agua.

Según comentaron algunos de sus trabajadores, normalmente el gerente de la ESE es quien contrata carrotanques para abastecer el centro médico, sin embargo, en los últimos días no ha hecho, por lo cual las quejas de trabajadores y usuarios no se hicieron esperar.

Frente a estas, la ESE se comprometió días atrás a enviar un carrotanque para restablecer el servicio de agua, pero hasta ayer este nunca llegó, por lo cual los trabajadores han tenido que reciclar el agua que desechan los aires acondicionados o llevar de sus casas.

“Nos toca traer calambucos de las casas, porque estamos en temporada de fiestas y cada rato vienen urgencias. Ahora hay una virosis y constantemente hay accidentes. El primero de enero hubo sangre toda la noche en la sala y es absurdo que el hospital se quede sin agua. Supuestamente, nos iban a enviar el camión de agua, pero tienen ocho días de estar prometiendo y nada”, expresó María Beltrán, trabajadora de la ESE.

Pese a que la prestación de los servicios de salud no se ha suspendido, agregaron que si no les dan una solución, pronto deberán dejar de atender debido a las condiciones de insalubridad. Incluso, han pensado hacer una protesta si hoy no les suministran el líquido.