Solicitan suspender obras del relleno sanitario "Sin Pensar", en El Carmen

Las 150 familias de las veredas y corregimientos de la zona baja de El Carmen de Bolívar, celebran la decisión que tomó la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria de solicitar la suspensión de las obras que se adelantan para la construcción del relleno sanitario “Sin Pensar”.

El Ministerio Público le solicita en el documento a Serviaseo S.A E.S.P, que adelanta los trabajos, “que suspenda en los tres días siguientes a la notificación las obras que adelanta en desarrollo del proyecto Construcción y Operación del Relleno Sanitario en El Carmen de Bolívar”.

Esto, según la procuradora 3, Mayerly Chamorro, “hasta tanto no se realice y culmine la participación efectiva en materia ambiental de la comunidad asentada en esa zona”.

La decisión del organismo de control también se fundamenta en la solicitud de la Organización para la Defensa de los Derechos de los Ciudadanos (ODDC). Esta entidad argumentó, junto con los representantes de la comunidad, que nunca se hizo la concertación, y que si bien está de acuerdo con el desarrollo, este debe realizarse sin violar la ley y en pro de la defensa de los derechos.

“También se basó en lo que expresó el asesor jurídico de Serviaseo, que no era necesario realizar lo que ellos llaman socialización, pero lo que en realidad es concertación. Nosotros manifestamos que no ha habido concertación para que empezaran a desarrollar ese proyecto, inclusive para que se expidiera la licencia”, sostuvo Blanca Victoria Sabagh, directora de la ONG.

De la misma manera, el personero de El Carmen, Fredy García, había manifestado que previo a un proceso como ese se deben cumplir todas las etapas para no afectar los derechos de la comunidad.

Solicitudes

Edén Guzmán, representante de los campesinos, manifestó que así como la Procuraduría decidió solicitar la suspensión de las obras, también el alcalde Rafael Gallo Paredes debe revocar definitivamente la certificación que emitió la Secretaría de Planeación municipal para que Cardique otorgara la licencia ambiental porque está viciada de forma y de fondo.

“Este es el primer logro que hemos obtenido en esta lucha por hacer valer nuestros derechos como campesinos, y que las autoridades no permitan que prime un derecho particular antes que uno colectivo”, señaló Guzmán.

Agregó que ahora necesitan que Cardique también haga lo que le corresponde y revoque la licencia ambiental que le otorgó en octubre de 2016 a Serviaseo, para que realizara la construcción del relleno sanitario.

Funcionarios de Cardqiue, en una reunión realizada la semana pasada, en donde participaron todos los actores, solo manifestaron que la Alcaldía emitió unas certificaciones en las que manifestaba que había viabilidad para la construcción del relleno y la Corporación cumplió con la entrega de la licencia.

“No la acataremos”

Lucy Verbel, gerente de Serviaseo, le manifestó a este medio que hoy van a entregarle una respuesta a la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria, en la cual le manifestarán que no van acoger la solicitud hecha por el Ministerio Público.

Camilo Guerra, del departamento jurídico de Serviaseo, insistió en que para el inicio de la obra no es necesaria una socialización a menos que haya asentamientos indígenas o palenques.

EL DATO

Días atrás, el alcalde de El Carmen, Rafael Gallo Paredes, le manifestó a El Universal que estaban evaluando todo el procedimiento que realizó Cardique, porque la empresa ServiAseo cuenta solo con una promesa de compraventa sobre el lote, lo que significa que no es un título de propiedad, y ese el primer requisito que no está completamente lleno. También explicó que en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de El Carmen y que fue aprobado por Cardique, ese predio no está reservado para ese tipo de proyectos. Por lo que solicitarían la resolución por medio de la cual otorgó la licencia ambiental.

En cuanto a la certificación que otorgó la Secretaría de Planeación, Gallo expresó que fue equivocada como también fue equivocada la que dio el secretario de la pasada administración, pues el exalcalde Francisco Vega Arrauth le había manifestado a Cardique que ese predio no estaba apto para ello.