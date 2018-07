Solo entregaron tres casas para estudio en El Rodeo

En ausencia de la administración de Cartagena, ayer finalmente se entregaron al municipio de Turbaco, tres de las casas del barrio El Rodeo que deberán ser sometidas a un estudio estructural y de suelo, tal como lo ordenó la sentencia T-149-2017 de la Corte Constitucional, donde se determinará si deberán ser reubicadas de manera temporal o definitiva.

Dicho estudio fue autorizado por la Corte Constitucional tras varias acciones de la comunidad en donde manifestaban las molestias que viene provocando el terreno donde fue construido el barrio, que, de acuerdo con expertos, padece diapirismo volcánico.

No entregaron todas

Según el fallo de la tutela, son siete casas las accionantes y por ende priorizadas dentro del estudio, sin embargo ayer solo fueron entregadas tres, ya que las otras cuatro fueron rematadas y adquiridas por nuevos dueños, y hasta que no se defina la autorización y situación jurídica de las mismas, no podrán ser tenidas en cuenta en el estudio.

Analicia Martelo, asesora jurídica externa de la alcaldía de Turbaco y quien hizo la inspección ocular y acta de entrega de los inmuebles, afirmó que el municipio ha cumplido las órdenes del fallo, sin embargo destacó que aunque el estudio ya fue contratado, no se ejecutará hasta no tener el permiso de las cuatro casas restantes.

“Estamos recibiendo las casas, pero solo nos van a entregar tres. Hemos venido cumpliendo lo que el fallo nos refiere, el problema es que las otras cuatro casas fueron rematadas y es necesario que estén las siete para empezar el estudio”, dijo la asesora.

Ahora la alcaldía de Turbaco, que contrató el estudio, espera que el juzgado primero de Turbaco de luz verde para comenzar el estudio o determine qué va a pasar.

Cartagena incumplió

Aunque la Corte Constitucional fue enfática en dividir la responsabilidad entre Cartagena y Turbaco, y pese a que el pasado 25 de abril la comunidad se reunió con ambas administraciones y definieron el desalojo, ayer durante la entrega solo estuvo presente el personal del municipio de Turbaco.

Frente a esto los afectados afirmaron que tomarán las respectivas medidas pues temen que les incumplan los acuerdos y las órdenes de la sentencia.

“Esto es una falta de respeto, nos sentimos vulnerados, por eso levantaremos un acta y tomaremos acciones con la Defensoría del Pueblo”, manifestó Luis Pablo Castillo, uno de los afectados y líder de la comunidad.

El estudio

Para ejecutar el estudio de suelo de las siete casas en cuestión, la alcaldía municipal de Turbaco contrató los servicios de Turmac construcciones, por $44.775 millones, la empresa deberá entregar el informe de resultados en un plazo máximo de dos meses a partir de su inicio.

Sin embargo, el fallo de la tutela dictamina que el estudio también deberá hacerse en las otras casas que componen la urbanización, para evitar riesgos que atenten contra la integridad física de sus habitantes.