Suspenden clases en colegio de Turbaco por problemas sanitarios

Como si se tratara de una escena de la prehistoria, cuando las personas debían hacer sus necesidades fisiológicas a la intemperie, así mismo los 388 estudiantes de la Institución Educativa Crisanto Luque, sede Puente Honda en el municipio de Turbaco, deben recurrir a los pasillos externos a sus aulas de clase para hacer sus necesidades, ya que los baños se encuentran en pésimas condiciones.

Por eso, tras más de un año soportando esta situación sin recibir una solución, ayer desde temprano, padres, docentes y alumnos se tomaron con pancartas la Troncal de Occidente y protestaron para pedir a la administración municipal que acabe con el problema que aqueja a la comunidad estudiantil.

Carlos Vergara, coordinador del colegio, aseguró que desde el año pasado la sede presenta el problema sanitario, el cual fue notificado a la Alcaldía y demás dependencias.

“Cualquiera que entre puede apreciar los orines, y después de la merienda cuando toca ir al baño se observan deposiciones en los pasillos, por eso desde el año pasado le estuvimos notificando a la administración municipal”.

Debido esto algunos padres refieren que sus hijos presentan problemas como rasquiñas e infecciones en zonas íntimas.

“Los baños no son aptos, las niñas se nos están enfermando y en la Alcaldía solo se tiran la pelota pero no solucionan nada”, indicó Carolina Yepes, madre de una estudiante.

Sin clases

José Joaquín Rodríguez, secretario de Salud municipal, explicó que en compañía de la Secretaría de Educación han hecho seguimiento al problema, por eso con el fin de garantizar los derechos de los niños, ayer tras una reunión ordenaron el cierre de la institución hasta tanto no se tomen las medidas necesarias y las labores correctivas.

“Lo que queremos es evitar una emergencia sanitaria, teniendo en cuenta que la institución tiene un número considerable de estudiantes y no podemos exponerlos más a esto”, dijo Rodríguez.

Por su parte, María Margarita Cabarcas, secretaria de Educación de Turbaco, manifestó que “hicimos el cierre de la institución para poder realizar los trabajos y que los niños puedan regresar a un entorno lo más sano posible”, Cabarcas agregó que esperan que los trabajos culminen antes del 5 de octubre para que los niños puedan volver a clases.

Según explicó el coordinador, el problema sanitario no es el único que tiene la institución, el salón de preescolar está a punto de colapsar por el deterioro de la infraestructura, exponiendo a los niños.

“En el salón de preescolar la pared está que se cae, la Alcaldía se comprometió a arreglarlo pero como la sede es de un particular no han podido iniciar las obras”.

Ante esto, Cabarcas aseguró que “el predio tiene un problema de legalización que viene de administraciones anteriores, en un principio se nos decía que la sede estaba en sesión al municipio pero con la indagaciones vimos que no existían los documentos y los constructores dicen que aún está en poder de ellos, por eso la administración está impedida para realizar los trabajos”.

Sin embargo, la funcionaria destacó que como los niños son responsabilidad del municipio buscarán una solución ágil para impactar lo menos posible y garantizar condiciones adecuadas para los estudiantes.

Las soluciones

Mientras se define la legalidad del predio, la Alcaldía ha decidido alquilar una casa cercana a la institución para que los niños de preescolar puedan seguir dando clases mientras se hacen los trabajos correspondientes para corregir el agrietamiento, además deben esperar el estudio de la Secretaría de Infraestructura.

En cuanto a la batería sanitaria esperan que hoy se inicien las obras y que finalicen lo más pronto posible para no alterar en gran medida el curso del calendario académico.

