Tienen plantas de agua potable, falta energía

Los 1.100 habitantes de los corregimientos de Guaymaral, Sincelejito, Martín Alonso, y de las veredas de La Sierra, El Socorro y Bella Vista, pertenecientes al municipio de Córdoba Tetón, que durante mucho tiempo tuvieron que consumir agua sin ningún tipo de tratamiento, ahora cuentan con un moderno sistema de acueducto que fue construido con el apoyo del Fondo Adaptación.

Los habitantes celebraron la optimización de los sistemas de acueducto, después de varios años de no contar con ese servicio.

Robert Ruiz, habitante del corregimiento de Martín Alonso, asegura que la inversión es la más acertada que hayan podido recibir, pues en temporadas de verano sufrían mucho por la distancia que existe desde esa población hasta el casco urbano para abastecerse de agua por otros medios.

“Nosotros consumíamos el agua que también tomaban todos los animales en la zona, en el corregimiento se presentaban muchos problemas de salud, y era para nosotros todo un sufrimiento, pero ahora todo ha cambiado”, destacó el labriego.

Pero no todo es color de rosa. En las veredas y corregimientos beneficiados con este proyecto se realizaron obras de reconstrucción y optimización de los sistemas de acueducto, sin embargo el fluido eléctrico que alimenta a los corregimientos Guaymaral y Martín Alonso, donde se realizaron las obras complementarias más grandes, la comunidad aún no ha podido tener agua en muy buenas condiciones y apta para el consumo humano porque el servicio de energía que alimenta esos sistemas no es suficiente para que las plantas potabilizadoras entren en funcionamiento.

La administración municipal asignó unos recursos para iniciar las optimización del sistema de energía, entre las que se encuentra la instalación de un transformador y todo el cableado, y solo están a la espera que la empresa Electricaribe entregue los permisos especiales para comenzar estos trabajos.

La alcaldesa del municipio, Karina Becerra, aseguró que entregarle a la zona rural un servicio de agua permanente “es un logro muy significativo para ellos, quienes deben exponer su salud consumiendo muchas veces ese vital líquido sin ningún tipo de intervención”.

“Nosotros debemos garantizar el suministro de agua a las comunidades tanto en la zona urbana como en la rural, debemos prevenir enfermedades y brotes que alteren la tranquilidad de las pequeñas comunidades”, dijo la mandataria.

Otras obras

Rodolfo Espeleta, coordinador de la oficina de agua potable del municipio, explicó que en el corregimiento Sanahuare están realizando estudios con el apoyo de una fundación donde actualmente se encuentran unas 33 viviendas, 125 usuarios, para iniciar las obras que permitan que tengan agua potable.

“Necesitamos el apoyo del viceministerio de Agua, de la Gobernación de Bolívar y de organizaciones no gubernamentales (ONG) para la puesta en marcha de ese acueducto que tanto necesita esa comunidad”, argumentó Espeleta.

El coordinador indicó que en las comunidades en donde aún no hay servicio de acueducto “la Alcaldía está enviando carrotanques de agua y en donde haya pozos profundos van a optimizarlos para que en temporada de sequía puedan abastecerse”.

Limpiando las plantas de tratamiento de agua

En la zona urbana del municipio de Córdoba Tetón las autoridades están adelantando un plan de acción para mejorar la calidad de agua que está consumiendo la comunidad y anunciaron que ya terminaron la primera etapa que consistía en el lavado de toda la planta de tratamiento y la impermeabilización del sedimentador y la intervención de los filtros.

Desde el año 2010 estamos luchando por la inversión en plantas de agua potable, con las que la calidad de vida de los labriegos comenzó a mejorar; pero esperamos contar con todos los servicios públicos y en óptimas condiciones”