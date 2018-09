Trabajadores del fondo de tránsito y transporte en liquidación piden soluciones

Han pasado cerca de 9 años desde que se inició el proceso de liquidación del Fondo de Tránsito y Transporte de Bolívar (FTTB), el cual no ha llegado a feliz término pese a que tiene sus días contados, pues aunque el cronograma indica que todo estaría listo para que en tres meses la liquidación se haga efectiva, hay un tema que sigue sin definir y que tiene preocupados a los 19 trabajadores adscritos al Sindicato del Fondo de Tránsito y Transporte de Bolívar, su continuidad laboral.

Según refieren los trabajadores, esperaban que con la creación de la Secretaría de Movilidad sus labores fueran reubicadas en esa dependencia, sin embargo, a la fecha no saben realmente qué pasará con ellos, pues no han llegado a un acuerdo con la Gobernación y temen que después de más de 20 años laborando queden sin trabajo.

“La Gobernación quiere que renunciemos a nuestras labores para irnos a trabajar con ellos de una forma provisional, perdiendo los derechos que tenemos como es el fuero sindical y la carrera administrativa”, manifestó Miriam Martínez.

Matínez explicó que en la solución que plantea la Gobernación solo habría 4 vacantes disponibles en la Secretaría de Movilidad y lo máximo que podrían hacer es extenderla a 6, de las cuales 3 serían ocupadas por quienes están próximos a pensionarse, es decir, 6 de las 19 personas tendrían trabajo asegurado mientras que las 13 restantes no.

“No han sido claros y enfáticos, no entendemos porqué no trasladan a todos los empleados y por el contrario nos ponen talanqueras”.

Exigen la presencia del gobernador

Dado que se han efectuado tres reuniones con delegados de la Gobernación y no se logró definir una solución, los afectados piden al gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, que dialogue personalmente con ellos, pues a su parecer es él quien debe tomar una decisión.

“Nos hemos desgastado haciendo reuniones sin llegar a nada, queremos que sea él quien hable con nosotros y tome una decisión que nos favorezca a todos”.

La polémica entrega de la sede

La secretaria jurídica de la Gobernación, Adriana Trucco, explicó que debido a la condición de liquidación del FTTB este no puede desarrollar el objeto social que tenía y es necesario que cese sus actividades, afirmó que la Secretaría de Movilidad adelantó todos los tramites requeridos para asumir las competencias del departamento y el Ministerio de Transporte otorgó el permiso para operar, por lo cual era necesario la entrega de la sede de Santa Rosa de Lima, sin embargo como se estaba obstruyendo el inicio de la prestación de servicio, porque los funcionarios se negaban a salir, recurrieron a las instancias que están contempladas para garantizar la prestación de servicio público.

“Debíamos hacer la entrega por eso se llamó a las instancias competentes, Personería, Alcaldía, agotando previamente el diálogo pero ellos insisten en la vía de hecho, por eso se recurrió al acompañamiento del Esmad, porque son quienes están legitimados para hacerlo”.

Algunos funcionarios del FTTB, denunciaron haber sido víctimas de abusos de la fuerza pública el pasado martes en las oficinas de Santa Rosa de Lima cuando se disponían a desalojar el lugar.

“Nos sacaron bruscamente, a mí me sacaron cargado y nos dejaron en la calle”, refirió Ubaldis Padilla, encargado de la sede Santa Rosa.

Las propuestas

Trucco aseguró que la administración ha manifestado que asumirá desde sus competencias lo que corresponde a la deuda laboral y al pasivo que no tenga respaldo frente a las acreencias del fondo, en cuanto a la vinculación de los empleados, explicó que como la entidad no está liquidada y es distinta a la Secretaría de Movilidad, no pueden vincularlos como si fuera una continuación de la relación laboral porque no se ha dado el acta de liquidación final, además quienes quieran acceder a los cuatro cargos disponibles, deben renunciar para tomar posesión.

“Son entidades distintas, no pueden tener dos cargos en lo público por eso es que se les pide que renuncien, la Gobernación está realizando las consultas frente a la posibilidad de que sigan con derechos de carrera, de ser aprobado, porque no lo decidimos nosotros, se marcarían como personas con protección especial”.

