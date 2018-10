Tres Cruces no soporta otra inundación

Cae la lluvia y las 300 familias que conforman el corregimiento de Tres Cruces, en el municipio Achí, sur de Bolívar, solo pueden pensar una cosa: inundación. Y no es para menos, durante los últimos tres inviernos esta población ha sido afectada por la creciente del río Cauca que además de provocar inundaciones ha acabado con sus cultivos, dejándolos sin sustento.

Pese a que en julio la Gobernación de Bolívar visitó la zona y definió un plan de acción en el cual se fijaron tres compromisos que son la construcción de un dique carreteable, el taponamiento del chorro y la entrega de subsidios para campesinos de la zona, estos han sido el motivo de las quejas de algunos pobladores, quienes aseguraron que no se están cumpliendo.

Aunque desde julio la Gobernación adelanta obras para evitar este tipo de emergencias y proteger tanto a esa como a las otras poblaciones del margen derecho del río, los habitantes denuncian que anteriormente ya se han hecho este tipo de obras y el resultado sigue siendo el mismo porque, según refieren, el material que usan no tendría la calidad para soportar la fuerza del afluente.

“Venimos sufriendo lo mismo desde el 2017 y este año nuevamente en mayo se hizo el chorro, tres veces la administración municipal lo ha tapado pero los trabajos no han servido porque no se utiliza material de calidad, la Gobernación fue a hacer un trabajo provisional, lo llamamos así porque seguimos teniendo el mismo problema, el agua está ingresando y cada vez que aumenta el nivel del río llega al pueblo”, manifestó Obeth Munive, habitante de Tres Cruces.

Actualmente los 240 metros que dividen las poblaciones de Puerto Venecia y la vereda La Golosina, donde estaba el jarillón que fue destruido por el río, son intervenidos con una obra de mitigación para taponar el chorro, contrarrestar la fuerza de la corriente y evitar que impacte directamente a la población. Dicha obra consiste en la adecuación de pilotes de madera y bolsas de tierra de la zona, que según los pobladores no cumple con las condiciones, ellos refirieron que la distancia entre algunos pilotes no es igual, que el amarre fue hecho con pitas y la arena que usan no es una verdadera protección.

“Exigimos que el contratista use material de calidad y que la tierra sea pisada, porque el que están usando se daña con el agua y el sol, además prometieron que nos taparían el chorro en 15 días y no ha sido así”, refirió Omir Romero, presidente de la JAC.

Las ayudas

Otro punto de discordia ha sido la entrega de subsidios para los campesinos y ayudas humanitarias para las familias afectadas, algunos aseguraron que no se han entregado en su totalidad, perjudicando su bienestar.

“El gobernador vino al corregimiento y prometió ayudas para que no nos faltara la comida, también prometió suministros agropecuarios, pero eso no se cumplió, quedó incompleto y ahora no tenemos cómo trabajar”, aseguró Luis Escamilla, habitante de Tres Cruces.

Se está haciendo seguimiento

Ariel Zambrano, director de la Unidad de Gestión del Riesgo Departamental, aseguró que la Gobernación de Bolívar a través de su cuerpo de maquinaria dispuso la capacidad logística y de respuesta para intervenir las regiones afectadas por la primera temporada de lluvias, en Achí, por ejemplo, se han desarrollado trabajos en el chorro de Tres Cruces para el cierre y taponamiento de este, que es la primera etapa del trabajo y ayudará a que se sedimente el terreno y se avance hacia el trabajo complementario de realce y recuperación del jarillón.

“Sabemos que se han presentado afectaciones en las obras que se están haciendo, por eso hemos hecho seguimiento constante con el contratista e interventor y quedamos en hacer una visita al territorio la próxima semana para inspeccionar las falencias y filtraciones para hacer los correctivos”, indicó Zambrano.

Para la construcción del jarillón, aseguró que están esperando la asignación de recursos para la rehabilitación de este, “hicimos la visita con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), tienen la cuantificación y estamos esperando que asignen los recursos”.

En cuanto a las ayudas humanitarias, explicó que cuando se presentó la primera temporada de lluvias se entregaron ayudas, sin embargo en cuanto a lo correspondiente al sector agrícola, hasta que no se controlen las inundaciones no se pueden entregar los insumos.

