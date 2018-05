Tribunal ordena reubicar a Tacamocho tras amenaza del río Magdalena

El río Magdalena sigue haciendo de las suyas en Tacamocho, Córdoba Tetón. A toda hora mantiene bajo zozobra a los pobladores de este corregimiento que durante los últimos años han visto como la erosión que provoca el río se ha llevado entre sus corrientes 190 viviendas.

Pero ayer, a pesar de mantener ese temor que les genera tener que vivir a diario con esas embravecidas corrientes, celebraron la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar, que le ordena a la Alcaldía, Gobernación de Bolívar y Fondo Adaptación, reubicar a la población ante el riesgo que siguen corriendo las 250 familias que allí habitan y que no cuentan con otro lugar hacia donde reubicarse.

Mery Acosta, habitante del corregimiento, señaló que esa noticia los tiene felices, es una esperanza para ellos porque viven en permanente riesgo por la erosión. “Ahora solo esperamos que la orden del Tribunal se cumpla lo más rápido posible”, sostuvo.

El fallo

La Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar en un fallo de segunda instancia, ordena garantizar la reubicación de la población del corregimiento de Tacamocho a un lugar seguro, donde no resulte amenazada por la erosión costera, crecientes e inundaciones causadas por el río Magdalena.

También exhorta al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para que en ejercicio de sus funciones “coordine la ejecución de sus programas y planes con las entidades territoriales y prestarle las asesorías, cooperación y asistencia técnica” que coadyuve a las entidades en la planeación, ejecución y eventual financiamiento del proyecto de reubicación de la comunidad.

Igualmente, a la Defensoría del Pueblo, a la Personería municipal y al ICBF, para que intervengan en la reubicación de la población asentada en el centro poblado, a efectos de garantizar sus derechos fundamentales, especialmente de los menores, sujetos de especiales peticiones.

Ordena además, que la reubicación debe efectuarse en grupos de familias, en viviendas dignas dotadas de servicios públicos domiciliarios. También tendrán derecho las personas que fueron incluidas en las plantillas aportadas en el expediente por el accionante y las del censo que tendrá que elaborar la Alcaldía.

Cormagdalena y Cardique deben tomar las acciones y comprometer los recursos necesarios para contrarrestar el proceso de erosión que afecta la rivera del río con incidencia en el corregimiento.

Jaime Ortega, quien interpuso la acción popular, añadió que ese es un triunfo importante para beneficio de esa comunidad “pues desde el año 2015 estaban buscando que esas medidas se tomaran para proteger la vida y los derechos de todos los tacamocheros”.

La alcaldesa Karina Becerra Baño dijo que gracias a la acción popular y a los alegatos de conclusión se logró la vinculación de las entidades del orden nacional ya que ellos no cuentan con los recursos que se necesitan para reubicar a la comunidad.

“Esa es la única solución”: Turbay Paz

El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, aseguró que el fallo del Tribunal no lo tomó por sorpresa, pues desde hace más de dos años ha venido advirtiendo que la única solución es reubicar a Tacamocho. “Desde hace dos años y cuatro meses he venido diciendo que la única solución es la reubicación; que no hay posibilidades de resolver ese tema, porque una obra de infraestructura no garantizaría que el río Magdalena cambie de curso, un dragado para eso es multimillonario y no había otra opción. La decisión del Tribunal no nos toma por sorpresa y nos va a servir para que el Ministerio de Transporte, Cormagdalena, Fondo Adaptación, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y el Ministerio de Vivienda se sumen a esa mesa de trabajo, que hasta ahora no ha tomado decisión alguna frente a ello”. Agregó que los costos para la reubicación desbordaron la capacidad del municipio y la Gobernación. “Hay estudios que indican que hace muchísimos años la ruta del río era esa y el Magdalena está recuperado la memoria y eso lo estudiamos y lo discutimos y determinamos que la reubicación de Tacamocho es la mejor opción”.

