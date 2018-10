Variante de Magangué, sin definir por falta de presupuesto

A menos de cinco meses para la apertura del puente Roncador, considerado como el más largo de Colombia y que beneficiará la economía de la región, sigue sin definir la variante de acceso solicitada por el distrito de Magangué para proteger sus vías del gran flujo vehicular que generará la inauguración de esta megaobra.

Pese a que las esperanzas estaban puestas en que el Gobierno Nacional financiara la construcción de dicha variante, tras la inspección del megapuente realizada por el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, en compañía de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y su equipo de trabajo, esta aseguró que la Nación no puede comprometerse en estos momentos a dar una solución definitiva al problema debido a limitaciones presupuestales.

“Como ya lo expresé, no puedo comprometerme. El presupuesto del próximo año no permite tener alternativas definitivas ni de mediano plazo por el costo que implican, pero la primera opción para buscar soluciones es identificar los problemas y eso es lo que estamos haciendo”, aseguró la ministra.

Mesas de trabajo

Sin embargo, Orozco se comprometió a crear mesas de trabajo permanentes, para definir soluciones a corto plazo y definitivas cuando estén los recursos necesarios.

“Quisimos venir con mi equipo a mirar en terreno la problemática que nos había presentado las autoridades de la región sobre la variante del puente (Yatí-Bodega). Realmente es una obra impresionante y no entiende uno cómo la parte más simple de la obra, que es la variante, no está solucionada. No puedo comprometerme a nada distinto a que vinimos a mirar y trabajar conjuntamente para encontrar alternativas para hallar soluciones: primero de corto plazo y, obviamente a mediano plazo, y definitivas”, expresó la ministra Orozco.

Por su parte, el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, se mostró complacido por el interés expresado por el Gobierno Nacional, al enviar a los representantes del Ministerio de Transporte para conocer de primera mano la situación actual del puente Yatí-Bodega.

“Estamos muy contentos, a pesar de que estamos ante un verdadero problema a resolver. Que esté la señora ministra, que esté el director de Invías y la directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial acá en este tema, nos garantiza que, con la mayor seriedad del caso, se va a evaluar la solución que en este momento, más allá de la felicidad de contar con esta gran obra de infraestructura, es el tema de la conexión vial y que no se afecte al municipio de Magangué, que es lo más importante”, dijo Turbay Paz.

Al finalizar el recorrido, la ministra expresó estar muy impresionada por el trabajo que adelanta la Gobernación de Bolívar en la priorización del plan de obras de infraestructura en beneficio de la comunidad y garantizó su ayuda para encontrar soluciones a las obras que próximamente se pondrán en marcha.

“Estamos aquí ofreciéndole el apoyo de la gestión del Ministerio de Transporte y buscaremos soluciones conjuntas para construir los retos que tienen estas grandes obras”, puntualizó.

Los estudios

Para la construcción de la variante se deben hacer estudios de diseños previos, que costarían unos 2 mil millones de pesos, según se definió en una reunión en mayo de este año entre el gobernador de Bolívar, el ex director Nacional de Invías, y el gerente del Fondo Adaptación, Iván Mustafá.

