Votaciones tranquilas en Bolívar

El reporte de las autoridades sobre las elecciones para un nuevo Congreso de Colombia realizadas ayer en departamento de Bolívar fue que estas se desarrollaron en completa calma y no hubo ningún tipo de alteración de orden público.

La gran mayoría de los votantes en los municipios visitados salieron a sufragar de forma masiva en horas de la mañana. Ríos de gente se veían por las principales calles buscando sus puestos de votación y otros haciendo largas colas en colegios, plazas, alcaldías, entre otros sitios.

Ganó la “decepción”

Sin embargo, eso mismo no se pude decir de la vereda Puerto Mesita, perteneciente al corregimiento de Santo Domingo de Mesa, jurisdicción de El Carmen de Bolívar.

Sus 150 habitantes fueron contundentes en una decisión: no salir a votar porque se sienten muy decepcionados por el “desfile” de políticos que han pasado por estas tierras (solo en campaña) y que no les han cumplido con ninguna de las promesas hechas para mejorar sus condiciones de vida.

Hernando González, líder de esa comunidad, aseguró que tienen muchas necesidades, entre estas las falta de energía, una buena vía de acceso que los comunique con El Carmen, la optimización de la ambulancia acuática donada por la Gobernación de Bolívar y que no recibe mantenimiento de parte de la ESE Giovanni Cristini y la atención integral que establece la Ley 1448 como víctimas de la violencia. Para ellos todo ha sido solo promesas.

En los demás puestos de votación, tanto en zona rural como urbana los comicios se desarrollaron de forma normal.

Tarjetones se acabaron

Delegados de la Registraduría en El Carmen tuvieron que trasladar 10 tarjetones de la Gran Consulta por Colombia (que ganó Iván Duque) en el puesto de votación Julio César Turbay de El Carmen de Bolívar por que se habían terminado.

El procedimiento se hizo de la mesa 21 a la 10 y estuvo acompañado por representantes de la Procuraduría Provincial, un testigo electoral y el presidente de la mesa 10.

En municipios como Zambrano, San Jacinto, Córdoba, San Juan Nepomuceno y El Guamo las autoridades destacaron el buen desarrollo de estos comicios.

En otros municipios

El Universal también recorrió poblaciones como Turbaco, Arjona, Turbana, San Estanislao de Kostka, Villanueva, Santa Rosa de Lima, Clemencia y Santa Catalina.

Los alcaldes de estos municipios indicaron que en la jornada democrática primó el orden y el buen comportamiento del electorado.

De acuerdo con algunos jurados de votación el tarjetón para consulta interpartidista a la presidencia no fue muy pedido por parte de quienes acudieron a las urnas.

Sin embargo, algunas personas argumentaban que cuando pedían el tarjetón para la consulta de “Uribe” o Petro, siempre les daban la de este último, por lo que tenía que exigir la otra papeleta.

De otro lado, José Ospino Hernández, líder de Clemencia, indicó que “se hizo una denuncia ante el MOE de un gran número significativo de personas que deberían votar en Bayunca (Cartagena) y desde hace algún tiempo lo vienen haciendo en esta población”. A su juicio, esta presunto delito de trashumancia, debería ser investigado por las autoridades electorales.

En lo relacionado con las elecciones de ayer, siendo las 3 de la tarde, la gran mayoría de los jurados de votación no habían recibido los almuerzos con los que la Alcaldía de Clemencia se había comprometido.

Tras consultar al alcalde Miguel Grau, este sostuvo que fueron enviados más policías a fortalecer la seguridad y hubo la necesidad de darle la alimentación, pero que minutos después este inconveniente fue superado.

Algunas denuncias

El señor Ismael Pacheco Montes denunció que al momento de sufragar en El Carmen de Bolívar ya alguien lo había hecho por él. En corregimientos como El Hobo, San Isidro, Caraolí, San Carlos y Bajo Grande, denunciaron varios casos de suplantación, que fueron denunciadas ante las autoridades.

En el sur de Bolívar, en municipios donde el grupo guerrillero Eln hace presencia, se reportó tranquilidad. El Ejército y la Policía hicieron presencia en todos los puestos de votación garantizando la tranquilidad.

Se habían reportado 42 capturas, pero ninguna de estas relacionadas con delitos electorales. Las personas arrestadas tenían otros asuntos pendientes con la justicia.