Burro Móvil Papal, ganador del Festival Nacional del Burro

El ingenio y la creatividad que le imprimieron sus dueños al Burro Móvil Papal fueron suficientes para que el jurado calificador lo declarara como ganador en el tradicional Festival Nacional del Burro que se realiza en San Antero.

Apelaron a ese disfraz justamente por la próxima visita que realizará el papa Francisco a Colombia y según sus propietarios pasaron varios días armando el caparazón que el burro lució con altivez en el tradicional desfile que se ha convertido en una sátira de la realidad nacional.

El segundo lugar en la burralgata fue para Accidente Trágico por Imprudencia. Allí el burro mostró todo aquello que puede ocurrir cuando no se guardan las debidas precacuiones a la hora de conducir un vehículo. Sus propietarios advierten que habían diseñado la idea mucho antes que ocurriera el accidente en el que perdió la vida el cantante vallenato Martín Elías, pero ese hecho hizo que el disfraz del carro chocado recobrara mayor importancia.

El tercer lugar fue para La Niña Emilia. El asno fue disfrazado con un colorido vestido que hacía alusión al personaje de la telenovela, emitida recientemente por el canal Telecaribe y que captó la habitación de los costeños.

En el desfile no faltó la sátira que caracteriza al evento. Eso motivó al jurado a declarar fuera de concurso al burro Odebrecht, que sin ningún tipo de rubor, se acercó al jurado con el fin de ofrecerle un soborno para que lo dejaran en el primer lugar. "Soy burro, pero no corrpto", decía el letrero que lució durante el desfile que se realizó en la tarima principal del municipio costanero donde propios y extraños disfrutaron un evento muy particular.

También exaltaron la creatividad del burro Trump que con máscara incluida y la bandera de Estados Unidos sobre su sudado cuerpo caminó con orgullo y arrogancia en medio de aplausos y rechiflas.

En el evento se hizo un homenaje al desaparecido cantante Martín Elías y a última hora disfrazaron a un burro con su rostro y sus atiendos, pero esta vez no para concursar, sino para rendirle un homenaje, a su manera, por la temprana partida del representante del folclor vallenato.