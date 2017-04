Cadáver de anciana se cayó del ataúd cuando la iban a sepultar

Los familiares y amigos de Bertha Elena Lara de Barreto, quedaron estupefactos cuando vieron que el su cadáver rodaba por el pavimento, luego de que desfondara el cajón en el que iba a ser sepultada en el cementerio Jardines de la Eternidad de la ciudad de Barranquilla.

El insólito caso ocurrió en el cementerio ubicado en la sede norte a las 10 de la mañana del pasado sábado, pero que trascendió hasta los medios en las últimas horas.

De acuerdo con lo relatado por los hijos de la señora Bertha Elena Lara de Barreto, de 83 años de edad, lo que sería un último adiós terminó en un acto circense por la mala calidad del ataúd que cargaba su cuerpo.

“Esto quedó grabado en la retina de la gente para siempre, nos hizo mucho daño”, dijo Peter Barreto Lara, uno de sus cuatro hijos.

LA BAJABAN DE LA CARROZA

El desafortunado hecho se registró en momentos en que tres de sus hijos iban a bajarla de la carroza para llevarla hasta su última morada.

“Fue algo espantoso, horrible, nos disponíamos a enterrar a mi madre, al momento de bajar de la carroza la caja mortuoria entre mis dos hermanos y otra persona se rompió el cajón y vino lo inesperado. Mi madre cayó al suelo, al pavimento, fue algo horrible, muchos corrieron despavoridos”, contó Peter.

Eduardo, su otro hijo, intenta borrar de su mente la dura imagen de ver a su madre tirada en el suelo por culpa de un ataúd, según él, inadecuado y mal elaborado.

“Unos corrían, otros se reían, escupían, era un ‘show’. Una vez se cayó del ataúd intentaron meter el cuerpo a otro féretro, pero no había personal adecuado para eso, solo estaba el conductor y unos jardineros que hacen las fosas en el cementerio. Pasaron casi 45 minutos esperando que la pudieran levantar, fue un momento muy negligente. Allí había familiares, amigos y allegados desesperados porque no podían hacer nada. Como pude cogí un plástico y tape a mi madre porque había quedado descubierta ante la mirada de todos”, dijo Eduardo.

Después de ocurrir ese desafortunado suceso muchos asistentes se fueron del camposanto.

“La metieron en un cajón y la sepultamos rápido porque todo se había dañado, muchos se fueron, no hubo el último adiós, se fue como sea. Y eso nos duele”, expresaron los hijos de la señora Bertha.

Los familiares de Toly, como le decían cariñosamente, interpondrán acciones legales para que la funeraria responda por lo sucedido.

“Han pasado varios días y la funeraria no se ha pronunciado al respecto. Nosotros exigimos respeto, unas disculpas. Llevaremos esto a instancias jurídicas porque ellos se merecen que les den un escarmiento para que esto no siga ocurriendo con otras personas. No es un servicio gratuito, todo estuvo pagándose”, manifestó Eduardo Barreto.

ATAÚD MAL ELABORADO

Los hermanos Barreto indicaron que a su madre la colocaron en un cajón que no era el adecuado para su contextura.

“Además de eso ella estaba botando un líquido que no sabemos que era, eso hizo que se mojará la madera por debajo y por eso cedió. Ese cajón estaba mal elaborado porque no eran los óptimos, y después que se cayó a ninguno de la funeraria se les movió una fibra de sensibilidad. Han pasado varios días y no han ofrecido disculpas”, añadieron.

Bertha Elena Lara de Barreto, tenía 83 años, murió a raíz de un paro cardíaco en la madrugada del jueves santo. Era madre de 4 hijos, tres hombres y una mujer.