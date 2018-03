Cámara de Comercio invita a comerciantes a ponerse al día en sus pagos

La Cámara de Comercio de Barranquilla lanzó este miércoles la campaña en la que invita a los comerciantes y empresarios a ponerse al día en sus obligaciones, para lo cual tienen plazo hasta el 31 de marzo y así evitar sanciones pecuniarias por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

“Nosotros a 31 de diciembre de 2017 cerramos con 65.000 comerciantes inscritos y renovados en la Cámara de Comercio; aspiramos terminar con una cifra similar con los que tienen que renovar a 31 de marzo y esperamos cerrar a 31 de diciembre con 70.000 comerciantes”, manifestó María José Vengoecha Davis, presidenta de la Cámara de Comercio de Barranquilla.

Agregó que normalmente la entidad realiza unas jornadas de acompañamiento de formalización, “sensibilizamos a más de 4.000 comerciantes y muchos de ellos se van formalizando en el transcurso del año. Pero no tenemos una meta específica, porque tenemos que ir trabajando con ellos para que ellos se inscriban para renovar”.

Las sanciones para los que no renueven están las que impone la Superintendencia de Industria y Comercio y es hasta 13 millones 200 mil pesos.

Los que estén interesados en renovar solo tienen que llegar hasta las oficinas de la Cámara de Comercio de Barranquilla, legalizar la información y pagar lo que le corresponda para renovar. Los medios que pueden utilizar es a través de la página web de la entidad, donde pueden hacer todos las actualizaciones y allí pueden hacer hasta el pago.

“En caso de que no quieran pagar a través la página web, allí se le generará un recibo, con el que pueden cancelar en el Banco de Bogotá, Bancolombia, Éxito, Olímpica, Baloto y allí pueden hacer ese pago. Además, tenemos unos agentes móviles que si el cliente no quiere llegar hasta nuestras oficinas, van allá y le hacen los trámites a domicilio. Tenemos todos los medios para ellos no desaprovechen esa oportunidad”, dijo Vengoechea.

Recordó que el último día de pago es el 31 de marzo. “Sábado Santo y por eso invitamos a los comerciantes que lo hagan antes. Pero en caso de que no les dé tiempo, nuestras oficinas van a estar abiertas en todos nuestros puntos hasta la hora que sea necesaria para ellos puedan hacer sus trámite. Además, en la página web también lo pueden hacer hasta las 12:00 de la noche”.