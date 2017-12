Campaña para evitar riesgos de quemaduras e intoxicaciones en el Atlántico

Con el lema #Nomáspólvora, la Gobernación del Atlántico hizo el lanzamiento de la campaña navideña que busca evitar riesgos de quemaduras e intoxicaciones, especialmente en los niños, durante la temporada decembrina.

Las diferentes secretarías de la Administración Departamental se unieron para trabajar en un plan de acción articulado en los niveles de competencia de cada una, con la finalidad de trabajar por una navidad y un año nuevo seguro y sin quemados por pólvora.

“No queremos más niños quemados en nuestros hospitales, no debemos utilizar la pólvora como mecanismo de celebración; no queremos más accidentes en nuestras carreteras, no queremos más heridos o fallecidos por balas perdidas. Por eso, todas las secretarías de la Administración Departamental se han unido para trabajar en un solo objetivo y es el de lograr unas navidades sin pólvora para nuestros niños y muy tranquilas para todos los atlanticenses”, dijo el gobernador Eduardo Verano De La Rosa durante su intervención.

Agregó que para este propósito es fundamental el rol de la familia y el apoyo de los medios de comunicación para masificar el mensaje.

Los reyes del Carnaval de los Niños, Shadya Londoño y Samuel Martínez, acompañaron al mandatario departamental en el lanzamiento de la campaña y entregaron un mensaje muy puntual: “Que los niños en estas navidades no prendan pólvora”.

RED HOSPITALARIA EN ALERTA AMARILLA

El secretario de Salud del Atlántico, Armando De la Hoz Berdugo, informó que mediante Resolución 6367 se decretó la alerta amarilla en la red pública hospitalaria del Departamento.

“Con esta alerta amarilla, los hospitales del Atlántico se encuentran preparados para atender las emergencias que puedan presentarse en esta temporada. La idea es no tener que atender ningún niño quemado o intoxicado por pólvora”, manifestó De la Hoz Berdugo.

La alerta amarilla también cobija la temporada de carnaval y se extenderá hasta el 14 de febrero de 2018.

EXPENDIO ILEGAL DE PÓLVORA

El subsecretario de Participación Ciudadana y Convivencia, Edgardo Mendoza, sostuvo que con los organismos de seguridad y las alcaldías municipales se realizan, de manera permanente, mesas de trabajo para hacerle seguimiento al Plan Navidad Segura, construido de manera colectiva por diversas instituciones. Detectar y evitar expendios ilegales de pólvora es uno de los principales objetivos.

“El compromiso de la comunidad es fundamental para que nos informen de los puntos donde se distribuya ilegalmente la pólvora, también deben estar muy vigilantes de que sus niños no adquieran o manipulen elementos con pólvora”, sostuvo Mendoza.

ROL DE LA FAMILIA

El gerente de Capital Social, Óscar Pantoja Palacio, llamó la atención de la familia, que es determinante en esta campaña que ha emprendido la Gobernación del Atlántico.

“La familia es el principal garante de los derechos de los niños, por eso, es fundamental su rol para alejar a los menores de la pólvora. Los jóvenes y adolescentes se han vinculado de una manera muy activa a esta campaña y con ellos trabajamos en la Mesa Departamental de Juventudes”, terminó diciendo Pantoja Palacio.