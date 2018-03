Capturados en el comando político de Aida Merlano fueron acusados de un delito

El único cargo de los que se les imputó a los detenidos el domingo en la sede del comando de la hoy electa senadora Aida Merlano Rebolledo, fue el corrupción al sufragante, durante la audiencia de legalización de capturas que se cumplió este martes en el Centro de Servicios Judiciales de Barraquilla.

Según el Juez Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, Alberto Oyaga Machado, los otros delitos no tuvieron las suficientes pruebas para que los acusados les fueran legalizadas esas faltas punibles.

María Camila Valencia Lugo, Jefferson Viloria Mieles, Evelyn Carolina Díaz, Edwin Martínez Salas y Vanessa Victoria Merlano Rebolledo, fueron detenidos el domingo por la Policía Nacional, la Sigín y el Goes de la Policía en el comando político de la hoy senadora electa por el Partido Conservador, Aida Merlano, y junto a ellos fueron aprehendidos por las autoridades más de 260 millones de pesos, cuarto armas de fuego, abundante material electoral, recibos de pago, máquinas de contar billete y varios discos duros de los computadores que allí funcionaban.

Durante la legalización de allanamiento y de captura el fiscalía los acusó por los delitos de corrupción al sufragante, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, fabricación, tráfico y porte ilegal de arma de fuego.

El Juez Alberto Oyaga Machado, solo aceptó el corrupción al sufrangante. De los demás fue descartando el porqué no los tuvo en cuenta. El de lavado de activos dijo que no se pudo confirmar si el dinero incautado tenia o no procedencia ilegal.

El otro delito por los que se les acusaba, el de enriquecimiento ilícito, sostuvo que no existía un análisis ni un punto de partida para saber si los acusados habrían tenido un crecimiento en sus respectivos patrimonios económicos.

Y por último, el de fabricación, tráfico y porte ilegal de arma de fuego, los descartó de plano, porque aparecieron los documentos en los que se señala a los dueños de las armas. Dos de ellas son de la representante a la Cámara por el Atlántico. Una de ellas fue un regalo que le hizo un prestigioso abogado de la ciudad, que hoy se encuentra muerto. Mientras que las escopetas son de la empresa de vigilancia que contrató a los vigilantes de dicha residencia.

Este miércoles por la tarde se continúa con la audiencia de cargos en contra de los detenidos.

Hay que decir que la Fiscalía General de la Nación conminó este martes a la Corte Suprema de Justicia que investigue a la hoy senadora por el Atlántico, por el supuesto delito de la compra de votos. Aida Merlano, quien este marte estuvo visitando la sede de su comando político no se ha pronunciado ni de manera escrita ni oral sobre el allanamiento a sus fortín político.