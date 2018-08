Carlos Caicedo interpuso 4 medidas cautelares contra Electricaribe

Carlos Caicedo interpuso este viernes en Barranquilla cuatro medidas cautelares con las que busca ponerle freno al alza de las tarifas de Electricaribe, como así lo anunció el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Más participación de los costeños, congelación de tarifas, la no privatización del servicio y la revisión de la escala tarifaria, fueron las propuestas que el dirigente nacional presentó este viernes ante el Tribunal Superior del Atlántico para que este despacho judicial ordene esas y otras acciones a la cartera que dirige el Ministro Alberto Carrasquilla, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al igual que al Ministerio de Minas y Energía.

“La medida cautelar busca evitar que se incrementen las tarifas, para ello planteamos que se instalen mesas de participación o un proceso consultivo a la ciudadanía del Caribe en relación a las tarifas para que no se les siga imponiendo unilateralmente los incrementos desde Bogotá; en segundo lugar, que se congele cualquier tipo de aumento hasta tanto no se agote esa dinámica de consulta y participación; tercero, que se suspenda cualquier enajenación, contratación o vinculación de un privado a la operación del servicio entre tanto no se avance con el proceso; cuarto, que se revise la escala tarifaria que tiene Electricaribe para la región y se compare con el resto de tarifas que en materia de energía se aplican en otras partes del país, es decir, que se imponga el derecho a la igualdad", explicó Caicedo a los medios de comunicación.

Sostuvo que en esencia, el principal propósito es que el Estado asuma -como propietario- el control del servicio de energía eléctrica en el litoral norte, para lo cual se adelanten todas las iniciativas quenconduzcan a adquirir la mayoría de las acciones, a financiar las operaciones de esta empresa, a tramitar ante el Congreso una Ley que apunte al incremento del 100% de los subsidios para los estratos 1 y 2, y que se apliquen los mandatos de la Ley 1715 del 2014, relacionados con la masificación de más fuentes de energía, en este caso, los paneles solares que le abaratarían los costos de acceso a los usuarios.

Vale recordar que este es un proceso que inició a comienzos de 2018 el excandidato presidencial, cuando emprendió una acción popular en otro centro de servicios judiciales de Barranquilla, el cual dio paso a las actuales medidas.

“Hacemos un llamado para el gobierno del presidente Iván Duque para que la ciudadanía del Caribe sea tratada con el respeto que no se le dio con anterioridad. Esperamos contar con el apoyo de un Juez de la República y que mientras discurre todo este trámite, no se aumenten los precios del servicio en las facturas de la electricidad”, indicó Caicedo.

Finalmente, recordó que la multinacional Gas Natural Fenosa, propietaria de Electricaribe, demostró durante 20 años -como organización privada- "su incapacidad e incompetencia. No podemos permitir más atropellos en la calidad de vida, que generan brotes de inconformidad social, y estamos a tiempo de evitarlas”.

Las medidas cautelares deben ser estudiadas por las autoridades competentes en un término de 10 días hábiles.