Carros embargados por la justicia ruedan por calles de Montería

Aunque los carros embargados por la justicia deberían permanecer en un parqueadero hasta tanto el dueño lo reclame, en Montería se ven circulando por las calles, durante largos períodos de tiempo, o en su defecto son vendidos a terceras personas.

La denuncia la hizo el empresario del transporte, Jhon Montalvo, quien señaló que su camioneta Kia, de color blanco, identificada con la placa GNN 366, está en uso, pese a que fue retenida por las autoridades por un embargo que tenía su anterior dueño.

No sabe en manos de quién está, pero al parecer la tiene un oficial de la Policía que vive en una torre de edificios en Monteverde, donde Montalvo tomó varias fotografías.

Explicó que el vehículo lo recibió en dación de pago y que no hizo oportunamente el cambio para que figurara a su nombre. Sin embargo, tiene todos los documentos que acreditan la compra del mismo.

Hace dos años cuando era conducido por su primo Luis Luna Montalvo, justo en la Terminal de Transportes de Montería, fue objeto de una retención. La autoridad competente explicó que sobre el mismo pesaba una orden judicial por un crédito que su anterior dueño, residente en Cartagena, tenía con un banco de la ciudad.

Fue llevado a un parqueadero en Montería, ubicado en la calle 28 entre carreras 8 y 9, el cual es administrador por Jhony Arroyo Acosta. Según Montalvo no se ha podido hacer el trámite para resolver la situación porque perdió contacto con el anterior propietario. Sin embargo, ha visto su carro circular por las calles de la ciudad y parqueado en el edificio señalado.

Ante esa situación, se acercó al parqueadero donde debe permanacer la camioneta y efectivamente no está en el lugar. Pidió explicaciones al responsable del parqueadero y este le respondió que no se preocupara que él iba a arreglar la situación, pero desde ese momento no le volvió a responder el teléfono.

El Universal trató de establecer contacto con el administrador del parqueadero, pero no fue posible ubicarlo, ni responde su teléfono celular.