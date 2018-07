“Centro de bienestar animal no será un albergue masivo”

La semana pasada, el gobernador Dumek Turbay manifestó que las obras del centro de bienestar y protección animal de Bolívar tienen un 76% de avances, por lo que empezaría a operar a partir de la primera semana de octubre en el municipio de Santa Rosa de Lima. Ante este anuncio, algunos animalistas ratificaron su desacuerdo con la forma en que operaría el sitio, pues aseguran que lo que vivirían todos los animales que ingresen a ese lugar “no será más que un infierno”. (Lea aquí: Centro de protección animal comenzará a funcionar en octubre)

Eva Durán, activista y animalista cartagenera, aseguró que no quieren que el centro opere como albergue, pues “las condiciones no son favorables para tener a 200 perros y 200 gatos en ese sitio. Es muy probable, y terminará sucediendo, que los animales entren en un alto grado de estrés por lo cual muchos enfermarán y terminarán muriendo. Sería un verdadero infierno para esos animalitos”, afirmó.

Según información de la Gobernación de Bolívar, el centro propone la esterilización para todos los animales que ingresen, para asegurar su permanencia en el sitio y que no estén en las calles, generando de paso un espacio para que las personas lleguen a adoptarlos.

Sobre esto, Durán propuso que la verdadera solución es recogerlos por un tiempo, esterilizarlos, hacerles el cuidado postoperatorio y dejarlos nuevamente libres, pues los animales no podrán reproducirse y a su muerte, se acabarían los casos de perros y gatos callejeros. Durán insistió en que la medida del encierro no es una buena alternativa para ningún animal, pues será inevitable que muchos tengan que ser sacrificados para atender a todos los que llegarán.

“No hay por qué preocuparse”

Richard Gómez, director de la Umata, afirmó que mediante la creación de la política pública de Cartagena se dispondrá la figura jurídica que se encargará del manejo del centro de protección y bienestar animal; según Gómez, se busca que sea una entidad con autonomía.

También aseguró que los animalistas no deben preocuparse, porque serán escuchados y tenidos en cuenta para elaborar el documento de la mejor manera posible, “el centro no tiene capacidad para albergar a todos los animales en condición vulnerable, conocemos la problemática y por lo tanto no es acertado encerrarlos a todos, mas bien buscamos aplicar modelos como el de Bogotá donde los animales son esterilizados y puestos en adopción. De no ser así volverán a la calle bajo cuidados especiales, pero ya no podrán reproducirse y el número bajará gradualmente” expresó en diálogo con El Universal.