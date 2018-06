Colegio suspende ceremonia de grado porque alumnos hicieron trampa en Pre-Icfes

Los resultados sospechosos detectados por parte de la empresa Milton Ochoa Asesorías Académicas, en el sentido de que algunos algunos habían tenido unos puntajes por encima de lo normal, lo cual puso en conocimiento de la rectoría del Colegio Marymount, que se puso a investigar y pudo comprobar que en efecto hicieron trampa luego de haber, supuestamente, comprado las respuestas de las pruebas.

Esa información la obtuvo la rectora Anabella Martínez Gómez el 22 de febrero del presente año y desde entonces se empezó a indagar y se tuvo como resultado que uno de los profesores que estaba haciendo la capacitación le había vendido las respuestas a unos alumnos, los que al hacer las pruebas sacaron un puntaje que les favoreció académicamente.

La rectora y el Consejo Superior de la institución hicieron una petición a los estudiantes para que dijeran quiénes había hecho trampa y no obtuvieron respuesta. De este hecho se conoció que el profesor que estaba contratado por la firma Milton Ochoa Asesorías Académicas fue destituido, mientras que el colegio tomó la decisión de no hacer ceremonia de graduación y los estudiantes se graduarían sin toga y sin birrete.

Esta decisión de la Rectoría y el Consejo Superior del Colegio Marymount no cayó bien en los padres de familia, quienes alegaron y dijeron antes los medios de comunicación que les parecía una medida arbitraria. Incluso, interpusieron una una denuncia a la resolución emitida el 10 de mayo por parte del colegio ante Juzgado Municipal de Barranquilla, que falló la tutela a favor de los padres de familia y conminó a la institución a realizar la ceremonia el 29 de mayo como estaba prevista.

La rectora y los directivos del colegio se mantuvieron en su decisión y no tuvieron en cuenta esta decisión del Juzgado Municipal de Barranquilla, que los declaró en desacato. Desde el colegio Marymount esperaban contar con el respaldo de los padres, pero no fue así y por el contrario se fueron en contra de los buenos principios que siempre ha manejado la institución.

El Juzgado Municipal de Barranquilla declaró en desacato a la rectora y los directivos del colegio, que de manera conjunta manifestaron que los 61 alumnos del grado once recibirían sus diplomas no en la ceremonia que se había planeado y que recibirían por ventanilla, luego de habérselos comunicado por correo electrónico. Eso sucedió este viernes y lo que no se sabe es si los estudiantes acudirán al sitio donde se había planificado la fiesta en un club privado de Barranquilla con un artistas de reconocimiento nacional.

RESPALDO

Entre tanto, el secretario de Educación del Atlántico, Dagoberto Barraza Sanjuán, respaldó la decisión tomada por la rectora y los directivos del colegio Marymount por la medida tomada de cancelar la ceremonia de graduación. Destacó que el órgano de gobierno de las instituciones educativas es el Consejo Superior y que si se tomó de suspenderla no ha habido desacato.

Indicó que la medida de la Rectora y el Consejo Superior del colegio Marymaount pone de precedente de que la trampa debe ser castigada y que si comprobó que hubo fraude por parte de algunos estudiantes la medida tomada fue sana y responsable. Y que sirva de ejemplo, no solo para los alumnos sino para los mismos padres de familia y al resto del país.