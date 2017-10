Comerciantes molestos porque placa de concreto fundida debe ser demolida

Las quejas de los comerciantes sobre las obras de Centro Amable en Sincelejo persisten, esta vez, porque la placa de concreto fundida en la calle 22 el domingo anterior debe ser demolida debido a inconvenientes técnicos de responsabilidad del contratista.

El alcalde Jacobo Quessep Espinosa, explicó que contractualmente esa vía debieron fundirla, esperar unas horas a que fraguara el concreto y hacer el estampado, “sucedió que el contratista se excedió en los tiempos de espera para el secado del concreto, quedó rígido y no pudo hacer el estampado, por eso a sus costas debe demoler 6 metros líneales de concreto”, dijo el Alcalde.

Agregó que la Administración no puede recibir una obra que no cumpla con las especificaciones contractuales. “La solicitud que hemos hecho a Metrosabanas es que exija al contratista que lo haga inmediatamente y que inicie el proceso de evaluación para deternimar si se debe abrir un proceso de sanción”, dijo Quessep Espinosa.

El alcalde anotó que la idea es que inicien el proceso de demolición hoy mismo y fundan nuevamente la placa de concreto, para que no haya atrasos en la obra.

La obra no avanza dicen comerciantes

Por su parte, El comerciante Uriel Alzate, expresó que no entiende cual es la función de los ingenieros encargados de la obra y dijo que no se justifica que diga el interventor que es una prueba la que estaban realizando, “estas pruebas no se hacen en plena obra, sino en un laboratorio en donde ya estén seguros de lo que van hacer, estamos viendo improvisaciones e irregularidades cada día, la verdad nos tienen totalmente desconcertados”, dijo.

Agregó que todo el pueblo sincelejano debe ser veedor y darse cuenta de las irregularidades que están pasando en la obra.

“En las miles de reuniones que hemos asistido nos dan plazo, nos dicen que para tal día, que con tal tramo y no nos cumple. El interventor nos dijo que para el 15 de octubre nos tenían lista la calle 22 hasta la San Judas en concreto y hoy nos damos cuenta que no está lista. Cada día más atrasos, pienso que esta obra en vez de ir para adelante, va para atrás”, aseveró el comerciante.