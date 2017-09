Comerciantes protestan y piden celeridad a contratista de centro amable

Los comerciantes de la zona céntrica de Sincelejo nuevamente solicitaron hoy a los contratistas de las obras de Centro Amable acelerar los trabajos, por cuanto, cada vez se están afectando más, las ventas están por el suelo y no quieren quedar en la quiebra.

Es así como se congregaron desde primeras horas de la mañana en un punto del Centro para sentar su voz de protesta, pidiendo al alcalde de Sincelejo, Jacobo Quessep Espinosa que se hiciera presente en la obra.

Uriel Alzate, comerciante y veedor de la obra, dijo que desde que inició la obra están solicitando a los contratistas que trabajen las 24 horas del día, “la verdad es que vamos a reuniones, nos hacen promesas falsas y no se cumple con lo acordado”, indicó.

Reiteró que los comerciantes en ningún momento están inconformes con la obra sino en la forma como se está planificando esta .”El tramo desde el Palacio Municipal hasta la Feria de las Promociones estaba prácticamente listo para echarle asfalto y en estos días nos dicen los ingenieros que tienen que volver a sacar el relleno y hacerlo nuevamente, entonces vemos esas fallas que se están presentando con la coordinación de las obras”, dijo el comerciante.

Según los comerciantes a pesar de que se han inventado remates de mercancía y diferentes promociones para la venta de éstos, estos no se venden porque la gente no tiene acceso al centro y no hay por donde llegar a los almacenes.

“Yo solicité una copia del plan de obras y vemos que están atrasados en más de un 50%, el tiempo real del primer tramo es de 4 meses y han transcurrido más de 70 días y la obra no ha avanzado en un 20%, y los contratistas dicen que está muy bien, pero no es así”, dijo Uriel Alzate.

Ante la situación, el alcalde de Sincelejo, Jacobo Quessep; el gerente de Metrosabanas, Roberto Uparella, y los representantes legales de la firma contratista, se reunieron con una comisión de comerciantes y realizaron un comité de obra para abordar todas las inquietudes y establecer compromisos.