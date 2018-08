Comisión Quinta del Senado rechaza posible alza en las tarifas de Electricaribe

Este miércoles se realizó un debate en la Comisión Quinta del Senado de la República, en donde se hizo un control a la situación que enfrenta Electricaribe en el suministro de energía eléctrica en la Costa Atlántica.

Los congresistas rechazaron durante el debate el manejo que se le ha dado a la situación de la compañía y se opusieron a que se realicen incrementos en las tarifas para solucionar la crisis en la que se encuentra la región Caribe por la mala prestación el servicio.

El senador del Polo Democrático Alexander López, aseguró que el problema y la crisis de Electricaribe constituyen un tema de agenda pública nacional y la solución no puede ser aumentar las tarifas.

"El Estado colombiano es culpable por omisión, ya que estos españoles destruyeron siete departamentos de la Costa Norte, con un manejo empresarial delincuencial y ahora las víctimas, que son los usuarios de la región Caribe, están frente al anuncio de un incremento de tarifas ", señaló López.

Por su parte, el senador Conservador David Bargil, cuestionó la lentitud con la que se ha llevado el proceso de liquidación de la empresa e instó al nuevo gobierno a dar pronta solución a esta problemática, porque si la situación no se soluciona se dará paso a la protesta social.

“El paso siguiente era iniciar la liquidación, pero el anterior gobierno mató el tigre y se asustó con el cuero. No es serio que, faltando tres días para acabarse el gobierno, anunciaran que iniciaba la escogencia del nuevo operador y que, además, era el agente interventor quien iba a liderar el proceso. ¡Eso es una farsa! ¿Cómo así que es Electricaribe, hoy intervenida, la que adelanta el proceso para escoger el reemplazo de sí misma? ¡Sean serios!”, expresó Barguil.

Otros congresistas resaltaron que el Gobierno Nacional no puede seguir cometiendo los mismos errores y propusieron que la compañía pase a ser pública.

"Electricaribe puede convertirse en una empresa pública, que les sirva a los costeños para tener un sistema eléctrico a precios justos, que sea eficiente en la prestación del servicio y que no maltrate a los trabajadores ni a los usuarios", señaló el senador del Polo Jorge Robledo.

En ese sentido, Barguil pidió a que las autoridades gubernamentales expliquen con claridad las condiciones para la entrada del nuevo operador de energía a la región, con el fin de que los ciudadanos puedan tener un servicio digno y sin que se aumenten las tarifas.

“Si es un particular, debemos saber con qué cuenta en materia de recursos y qué compromiso de tiempos tiene. Si aquí no se hacen las inversiones nunca va a mejorar el servicio y seguiremos en un círculo perverso que afecta a 10 millones de ciudadanos. Y que quede claro: Nos opondremos con todas nuestras fuerzas a cualquier aumento de tarifas a la región caribe”, manifestó Barguil.

Por su parte, la superintendente encargada de Servicios Públicos, María Paula Jaramillo, anunció que en los próximos meses habrá un giro de 780.000 millones de pesos para garantizar un primer año de trabajo al nuevo operador, sin embargo los congresistas cuestionaron esa respuesta indicando que es otro Conpes, de los cuales se han anunciado tres desde el año 2016 y no se han girado los recursos.

Igualmente, Javier Lastra, agente interventor de la compañía, indicó que hay un plan de acuerdo de pagos para los habitantes de la Costa frente a sus obligaciones de facturas con Electricaribe.

El presidente de la Comisión, José David Name, le solicitó al presidente Iván Duque la solución a la crisis de Electricaribe, asegurando que desde hace dos años se sabía que una intervención no era la solución.

"Salgo decepcionado de este debate porque la ministra, la superservicios y el agente interventor nos dijeron más de lo mismo, los recursos prometidos no llegaron. Propongo que por primera vez se utilicen los recursos del cargo por confiabilidad que ha sumado más de 18 billones de pesos y que tienen los generadores para que se pueda ser solidarios con una situación que no sólo afecta a la Costa, es que si se apaga el Caribe el efecto va a extenderse a todo el país", manifestó Name.