Comités municipales de hombres se unen en pro de los derechos de las mujeres

La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de la Gobernación del Atlántico lanzó la estrategia ‘Del Machismo a la Equidad’ con la que busca combatir la violencia de género en todos los rincones del Atlántico, mediante la creación de los comités municipales de Hombres.

Estos comités de hombres trabajarán, de manera articulada, con las diferentes oficinas de la Mujer de los 22 municipios del Atlántico, que son impulsadas por la Administración Departamental.

La secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Departamento, Zandra Vásquez, manifestó que con esta estrategia se busca crear la primera Red de Hombres en Colombia por el buen trato a la mujer, en concordancia con la campaña internacional He For She de la Organización de las Naciones Unidas (ONU - Mujeres).

“Las oficinas de la Mujer en el Departamento se integran a esta iniciativa con el apoyo de profesionales especializados en enfoque de género para garantizar una atención de calidad a hombres y mujeres con la finalidad de que la población rechace cualquier tipo de intolerancia y evitar desigualdades en las áreas familiares, laborales, económicas, políticas, culturales y sociales”, sostuvo Vásquez.

El gobernador Eduardo Verano De la Rosa ha reiterado su apoyo y compromiso con todas las acciones orientadas a la defensa de los derechos de las mujeres en situación de riesgo.

“Esta administración no bajará la guardia y vamos a garantizar que las mujeres del Atlántico sean respetadas y valoradas en toda su dimensión, ellas son eje fundamental de la familia, que es la base de la sociedad. Somos un departamento que ha impulsado las políticas públicas de la mujer y respaldaremos la implementación de esta nueva estrategia que vincula a los hombres de manera directa”, dijo Verano De la Rosa.

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA

La estrategia se implementará mediante talleres pedagógicos para identificar los modelos estereotipados y tradicionales de conducta, roles, papeles y actividades con los que mujeres y hombres interactúan, y cómo pueden ser sustituidos por otras formas de relaciones más equitativas.

En esta formación los hombres podrán conocer detalles de la Ley 1257 del 2008 sobre la no violencia contra las mujeres, identificar las conductas asociadas a los hombres como la violencia, la no participación en la crianza y cuidado de hijas e hijos, el ejercicio del poder de sometimiento, la exclusión y la celotipia.

“Estas acciones no son, necesariamente, inherentes a la naturaleza masculina, forman parte de patrones culturales y pueden prevenirse y transformarse”, explicó Zandra Vásquez.

Terminó diciendo que los alcaldes municipales y las gestoras sociales de cada localidad han brindado un respaldo importante a la creación de las oficinas de la Mujer y los comités municipales de Hombres.