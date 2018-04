Comunidad de Turbaco protesta por falta de agua potable

Cincuenta días aseguran los manifestantes de los barrios Fátima y Santa Catalina que llevan sin el servicio de agua potable por lo que hoy decidieron bloquer la avenida Pastrana, una de las principales en el municipio de Turbaco para hacerse sentir de las autoridades.

Los protestantes exigen la presencia del alcalde e incluso se atrevieron a exigir la renuncia del gerente de la empresa Acualco SA ESP.

"Estamos cansados. En Turbaco no ha habido apagón de luz, es decir que no tienen ninguna excusa para ofrecernos este servicio tan pésimo. Los barrios que están catalogados como urbanizaciones sí tienen agua y nosotros no. Esta es una zona incluso comercial que necesita contar con agua potable permanentemente", explicó Nilson Bolaños.

Algunos participantes en la manifestación expresaron que se sienten "burlados" por la falta de atención de parte de la Alcaldía al problema.