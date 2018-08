Con tarifas más altas mejoraría el servicio de Electricaribe: MinHacienda

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se pronunció sobre Electricaribe en donde aseguró que con su intervención se busca crear una compañía que permita solucionar los problemas de distribución de energía en la Región Caribe, además indicó que este tema es parte de las prioridades que tiene el gobierno.

“La distribución de energía en la Región Caribe no es un problema nuevo. Hay muchas empresas que fracasaron en la distribución de energía en esta región, luego entraron operadores de primer nivel internacional como Unión Fenosa y Gas Natural y no les fue bien. Entonces lo que tenemos que entender es que hay unos problemas estructurales porque no puede ser que se presenten los mismos inconvenientes con tantas compañías y sobretodo con distribuidores de energía que tienen amplia experiencia”, indicó Carrasquilla.

De acuerdo con el funcionario, lo que se viene presentando en esta región con el suministro de energía es una especie de “circulo vicioso” conformado por las enormes pérdidas que se producen con la diferencia entre lo que se distribuye y lo que pagan los usuarios. “Con las tarifas que se pagan, como consecuencia de ese faltante, no se pueden hacer inversiones y si estas no se hacen la calidad de servicio es mala, por ende la tarifa no puede ser alta y esto ha venido sucediendo durante muchos años”.

En ese sentido, Carrasquilla indicó que el gobierno saliente decidió realizar la intervención de Electricaribe debido a los problemas que venía presentando, sin embargo, aseguró que desde 2016 se vienen registrando algunos inconvenientes para surtir las obligaciones básicas para poder seguir distribuyendo la energía.

“Estamos en una especie de letargo del cual tenemos que salir y la idea del gobierno saliente es tratar de escindir la operación y la distribución respecto de la acumulación de problemas anteriores. Lo que se espera es crear una empresa nueva la cual va estar con un balance que no incluye las obligaciones financieras y se concentrará en distribuir la energía, recibir una inyección de dinero, y en el escenario planteado llegaría a ser un compañía rentable en un espacio de 10 años”, explicó el ministro.

El jefe de la cartera de Hacienda también aseguró que en virtud de esas inversiones “se accedería a una trayectoria de tarifas mucho mejores que las que tiene hoy en día la empresa, o sea, tarifas significativamente más altas, las cuales permitirían consolidar la empresa, hacer las inversiones necesarias, mejorar la calidad y tener un futuro como compañía”.

En ese sentido, el jefe de la cartera de Hacienda indicó que lo que se hace en este esquema es sacar las obligaciones bancarias las cuales superar los 1.6 ó 1.7 billones de pesos y esas obligaciones quedarían escindidas de esa nueva compañía que se propone la cual empezaría a ser operada por empresas de primer nivel internacional.

"Ese es como el esquema que implica que mucha gente acepta unas pérdidas muy grandes y esa discusión no se ha surtido completamente, existen una preocupaciones en la empresa que fue intervenida porque sus activos tiene que ser parte de la solución y eso no ha sido discutido a plenitud. Yo creo que por ahora no existen la solución definitiva pero si existe la decisión en el sentido de que es inaceptable para el país que haya un problema de distribución del servicio en semejante mercado para el país", indicó Carrasquilla.

El ministro finalmente aseguró que la situación del suministro de energía en la Costa Caribe es una de las prioridades para el Gobierno Nacional, sin embargo, resaltó que este tema debe ser discutido ampliamente.

“Es parte fundamental de las urgencias que tenemos pero digamos que los recursos necesarios para acceder a esas nuevas estructuras tarifarías y para que sea interesante desde el punto de vista de los nuevos distribuidores debe pasar por una discusión que apenas inicia”, indicó.