Concesión terminará contrato si no hay traslado de peaje: ANI

La concesión encargada de la construcción de la vía Antioquia- Bolívar terminaría en forma anticipada el contrato en caso que no se logre el traslado del peaje El Purgatorio, ubicado en el kilómetro 18 de la vía que de Montería conduce a Planeta Rica, pues afrontarían graves problemas de financiación.

La advertencia la hizo la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, indicando que hicieron, junto a la interventoría del proyecto, un análisis detenido de lo que podría ocurrir en caso de no trasladar el peaje y se determinó que la iniciativa privada afrontaría un grave problema de financiación que la haría inviable y generaría, de acuerdo al marco contractual y legal que ampara la ejecución del proyecto, una terminación anticipada del contrato.

Ante esa situación, plantearon aplicar tarifas diferenciales a los transportadores de esas rutas y exonerar del pago del peaje a los habitantes de la vereda El Doce y el corregimiento El Quince, con el fin de mitigar los impactos que podría generar el cambio hacia el kilómetro 13.

Señalaron que han participado en 13 mesas de trabajo desde enero de 2017, tanto en Bogotá como en Montería y el corregimiento El Quince, donde se han escuchado de manera detenida las solicitudes y propuestas realizadas por la comunidad, alcaldías, personería, corporaciones y entidades con respecto al proyecto Antioquia – Bolívar. Sin embargo, el alcalde de MOntería, Marcos Daniel Pineda, calificó esas reuniones como una farsa, pues no han escuchado las propuestas de la comunidad, sino que han impuesto su decisión de continuar con el traslado.

La agencia insiste en alternativas como el otorgamiento de tarifas diferenciales para los transportadores de las rutas entre Montería, Tierralta y Valencia, de manera que no se incrementará el costo del pasaje para los usuarios, que los vehículos de categorías I, II, III y IV de Tierralta y Valencia que hagan 10 viajes ida y regreso (20 pasos) al mes por el peaje, tendrán tarifas con el 50% de descuento y que los habitantes de la vereda El Doce y el corregimiento El Quince quedarán exentos del pago del peaje.

En conjunto con el Concesionario, la ANI propuso asumir la futura intervención de la vía que conduce del corregimiento El Quince hacia los municipios de Tierralta y Valencia, en el año 2023, con cargo a los recursos del proyecto que estén disponibles, garantizando dos fases de mantenimiento para que se conserve el buen estado de la vía.

Sobre el puente de Valencia, ubicado en el alto Sinú, que está a cargo del Instituto Nacional de Vías, Invías, indicaron que se tienen los recursos asegurados para los accesos, que estarán concluidos durante el 2019. Esta obra tiene una inversión de 7.200 millones de pesos y ya tiene las aprobaciones del Departamento Nacional de Planeación y el Mintransporte.

"Estas medidas no solo atienden los efectos del peaje, sino que garantizan que la inversión de 2,7 billones se ejecute en la región, destacando que familias del departamento de Córdoba se están beneficiando de los proyectos que adelanta la ANI en el departamento", señalan en un comunicado de la ANI.

Reunión con Mintransporte

Este lunes 24 de septiembre, la gobernadora encargada de Córdoba, Sandra Devia; el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda; de Tierralta, Fabio Otero, y de Valencia, José Gómez, se reunirán con la ministra de Transportes, Ángela María Orozco, con el fin de plantearles su rechazo a la decisión de la ANI de trasladar el peaje.

El mandatario de los monterianos dijo que le expondrán las razones del desacuerdo con el fin de tratar de buscar una solución favorable a las afectaciones que generarán en por lo menos 50 poblaciones de la zona rural de Montería y de los municipios del alto Sinú.

Se indicó además que los congresistas firmarán una acción popular con el fin de frenar el traslado del peaje y que también estarán en la reunión con la ministra, con el fin de apoyar el no rotundo que darán las autoridades de esta sección del país a esa decisión.

Entretanto, los habitantes de la zona rural de Montería están organizando una protesta con el fin de sentar su posición en torno al traslado y advirtieron que no permitirán que se lleve a cabo, pues no se justifica que la ANI pretenda favorecer a un particular a cambio del sacrificio de los más pobres de Córdoba.