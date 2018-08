Contraloría de Sucre pone la lupa a entes que no giran recursos pro estampillas

La Contraloría del Departamento de Sucre puso la lupa al tema del recaudo de las estampillas pro Universidad de Sucre y Hospital Universitario de Sincelejo (HUS), que pese a que los recursos han sido captados por las Empresas Sociales del Estado (ESE) y otros entes municipales, no están siendo girados a la Gobernación de Sucre.

En ese sentido, se cumplió una reunión entre funcionarios de la Contraloría de Sucre, Secretaría de Hacienda del Departamento, y gerentes de las Empresas Sociales del Estado (ESE) que en su mayoría no hacen el giro de esos aportes.

La jefe de Impuestos del departamento de Sucre, Grisel Bertel Pérez, dijo que el ente de control llamó la atención sobre el incumplimiento que han tenido las ESE y que pese a haber firmado los gerentes acuerdos de pago no están haciendo el giro de los recursos pro-estampillas.

“Tuvimos el apoyo de la Contraloría en hacer el llamado a los gerentes, y también para que se acerquen a la Oficina de Impuestos de Sucre a verificar el estado de sus cuentas, revisar los acuerdos existentes y suscribir nuevos si es del caso”, dijo la funcionaria.

Entre las ESE que adeudan están Caimito, Galeras, San Antonio de Palmito, Majagual, El Roble, Guaranda, La Unión, Tolú, Buenavista, Corozal, Hospital Universitario de Sincelejo, y centro de salud de Colosó.

“Los gerentes dicen que los presupuestos con que cuentan son bajos, que tienen muchos pasivos y que los recursos con que cuentan no les alcanzan para efectuar un contrato, pagar este y girar a la Gobernación las deducciones. Esto no debería suceder porque ellos no pueden quedarse con ese recurso y estipular el concepto de la estampilla en los contratos que realicen”, dijo Grisel Bertel Pérez.

Actualmente la Oficina de Impuestos adelanta el cobro coactivo por más de $20 mil 700 millones correspondientes a recursos de estampillas, que tanto las ESE, como las alcaldías y otros entes locales no han girado al Departamento, para que este a su vez envíe los recursos a la Universidad de Sucre en el caso que le corresponde a esta.

Estos procesos corresponden a vigencias entre 2009 y 2011.

El municipio de San Onofre, desde que fue creada la estampilla no ha cancelado, debiendo más de $ 7 mil millones pro-Unisucre , y más de $5 mil millones pro Hospital.