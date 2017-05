Contraloría inicia proceso contra exgobernador Lyons

Los líos del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons no paran. Ahora la Contraloría General de la Nación anunció un proceso de responsabilidad fiscal en su contra por un monto de 1.345 millones de pesos por concepto de terapias de neurodesarrollo que nunca se hicieron.

La misma medida cobija al exsecretario de Salud de Córdoba, Edwin Preciado, hoy detenido por el cartel de la hemofilia, a la representante legal de la IPS Funtierra Rehabilitación, Tania Otero, con quien la Gobernación de Córdoba suscribió el contrato, y a Juan David Náder Chejne, quien se desempeñaba como médico auditor, también procesado por el desfalco de los recursos de pacientes con hemofilia.

La investigación del mencionado organismo, según confirmó el contralor Edgardo Maya, señala posible detrimento por valor de 10 mil millones de pesos por concepto de terapias que no se hicieron o por lo menos que no tienen los soportes que así lo demuestren.

En este escándalo también resulta salpicado el presidente de la Red Nacional de Veedurías y excandidato independiente a la Gobernación de Córdoba, Eduardo Padilla Hernández, quien inició las denuncias sobre irregularidades en los manejos de los recursos de la salud y terminó involucrado en uno similar.

Padilla es copropietario de la IPS Funtierra Rehabilitación, cuya representante legal es su esposa, Tania Otero Arroyo, odontóloga, sobre quien recae el proceso de responsabilidad fiscal toda vez que la Gobernación de Córdoba le habría consignado 7.000 millones, a través de recobros por fuera del Plan Obligatorio de Salud, tal y como ocurrió con las drogas para pacientes hemofílicos, para la realización de terapias a niños con autismo y síndrome de Down que nunca se realizaron.

La Contraloría dijo que Funtierra Rehabilitación IPS Ltda, por practicar entre 50 y 100 terapias recibió la suma de 1.345 millones de pesos y en el lista aparece una sola profesional haciendo hasta 100 terapias al día y en diferentes municipios de Córdoba.

En las facturas no hay estudios económicos, ni valores unitarios que justifiquen las cantidades y precios pagados y tampoco hay soportes que legalicen el contrato entre la IPS y la Gobernación de Córdoba.

Se estableció además que la Gobernación de Córdoba pagó por los tratamientos sin que estos se gubieran llevado a cabo y que los niños no fueron atendidos por los médicos neurólogos, ni recibieron los servicios completos.