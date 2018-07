Coordinador de veeduría ciudadana de Sucre recibe nueva amenaza contra su vida

Francisco Mercado Bohórquez, coordinador general del Comité de Veeduría Ciudadana Pemanente de Sucre, recibió en su celular un mensaje de texto con una nueva amenaza contra su vida en la mañana de hoy.

La situación se presentó a las 11:00 de la mañana, cuando se encontraba participando en una capacitación en el auditorio principal de la Gobernación de Sucre, convocada por la Contraloría General del Departamento, relacionada con la labor que desarrollan los veedores y cómo presentar denuncias ante los órganos de control.

El Veedor dio a conocer a los diferentes medios de comunicación el mensaje de texto recibido en donde le dicen lo siguiente: "a partir de este momento se te ordena a que hagas un desistimiento de todas las denuncias que tienes presentadas, si no entiendes que significa esta palabra, te digo, es un acto mediante el cual la parte actora que en este caso eres tú abandona el proceso judicial, lo haces o tu silencio para siempre las archiva".

Según Mercado Bohórquez, esta es la segunda amenaza que recibe en el presente año, la primera fue el día 4 de mayo a las 8:00 de la mañana en donde le hicieron una llamada desde un teléfono privado diciéndole que dentro de poco algo le iba a pasar.

“Hoy tipo 6:30 de la mañana me pronuncié a través de un espacio noticioso radial, en donde no estaba de acuerdo de que la Procuraduría General de la Nación remitiera a la Procuraduría Regional de Sucre una denuncia que envié al nivel central, porque no veo la garantía en estos órganos. Yo le pedí al Procurador que adelantara la investigación porque yo tengo denuncias que tienen más de 6 años y hasta el día de hoy no ha sucedido nada”, indicó.

El Veedor responsabilizó al Estado por lo que le llegase a pasar, al igual que al grupo de personas que ha denunciado por presunta corrupción en diferentes proyectos en el departamento de Sucre.

Por su parte, Andrés Pertúz, director del Comité de Veeduría Permanente, rechazó la amenaza contra su compañero y dijo que las autoridades deben estar en alerta para protegerles la vida, “nos preocupa lo que está sucediendo a nivel nacional en donde cada 2 días están asesinando líderes sociales”, dijo.

Actualmente Francisco Mercado y Andrés Pertúz tienen medidas de protección, precisamente por las amenazas que vienen recibiendo contra sus vidas desde hace varios meses.