Alcalde y rector de Unicórdoba enfrentados por programas de Inglés

El programa Bilinguismo para la Paz, que está poniendo en marcha la Universidad de Córdoba para enseñar inglés a los niños y jóvenes más pobres de Montería, tiene enfrentados al rector de la institutución, Jairo Torres Oviedo, y al alcalde de la ciudad, Marcos Daniel Pineda.

Luego que la Universidad de Córdoba hiciera el lanzamiento del programa en las instituciones educativas de la margen izquierda, Ribera y Cristóbal Colón, el alcalde les pidió que respetaran el conducto regular que tiene toda entidad y que desconoce los criterios sobre los cuales la Universidad de Córdoba escogió de manera autónoma, sin la concertación interinstitucional, los dos colegios que ya están focalizados dentro de los 42 que ellos tienen en un programa que lidera la Alcaldía.

“Invitamos al doctor Jairo Torres Oviedo a trabajar en equipo, pero coordinadamente, respetando las competencias de cada uno y aunando esfuerzos conjuntos en aras de garantizar que las políticas públicas, los programas y demás oferta académica se brinde en el Municipio, tenga un componente de sostenibilidad, que es la bandera de la ciudad de Montería”, puntualizó el Alcalde, aduciendo que lo notaba desencajado y desesperado y que está liderando el programa a la topa tolondra.

Explicó que desde el 2009 existe el programa Montería Bilingue que empezó con 9 instituciones y que ya ha abarcado a 42 instituciones, beneficiando a 25 mil estudiantes de los colegios oficiales de la ciudad.

"Que muestre escrituras": rector

El rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, calificó de irrespetuosas las declaraciones del alcalde PIneda García y le dijo que Montería no está escriturada a título de alguien en especial y que de ser así le muestre el documento, pues ellos seguirán llevando los programas de inglés gratos a todos los barrios y veredas.

Reiteró que esa es precisamente la tarea misional de la Universidad, proyectarse a la comunidad, y que no lo hacen con ningún criterio político, pues él no cree en el falso poder que dan los votos, sino en el poder que da el saber.

Ante las afirmaciones hechas por el mandatario en torno a que estaba desencajado y desesperado, argumentó que siempre lo estará cuando se trate de defender el papel de la academia y que considera un irrespeto que se pretenda coartar la libertad de la institución.

"Me gusta que el alcalde reconozca que yo soy el que lidero la academia y eso precisamente es lo que me da la autoridad oral para expresare en los términos en los que me he expresado. Me parece un irrespeto a la Universidad cuando dice que hemos liderado una proceso a la topa tolondra y quiero decirle que ese no es el actuar de los académicos y que acá trabajamos gente pensante", expresó Torres Oviedo.

De manera enérgica dijo que tienen los mejores centros de idiomas mejor del país y que por ello no puede permitir que le falte el respeto a la universidad y a los profesores. "Represento la dignidad de esta institución y no voy a permitir que la maltrate. Monteria no está escriturada a nombre de nadie y si es así que me muestre el certificado, vamos a seguir yendo a los barrios humildes de Montería", enfatizó, argumentando que lo único que busca es enseñar inglés a los más pobres que no tienen la posibilidad de pagar un curso de inglés.

Finalmente sostuvo que no hay ninguna norma legal que le indique que la Universidad tenga que pedirle permiso a la Secretaría de Educación de Montería para poder cumplir su misión de educar y de proyectarse a la comunidad.