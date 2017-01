Aumentó 200 pesos el transporte público en Montería

Un incremento de 200 pesos en la tarifa del transporte público en Montería fue acordado luego de una concertación con las empresas de transporte público de la ciudad y el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda García.

Esta determinación se tomó con base en el estudio técnico de transporte que se realiza anualmente y teniendo en cuenta las inquietudes de los transportadores en torno a la disminución de la demanda en el servicio, por la entrada en vigencia del martes y jueves sin parrillero, además de ciertas condiciones macroeconómicas como la subida del precio del dólar.

“Nosotros llegamos con una propuesta de 2.100 pesos y los transportadores de 2.200 pesos, que se podía subir en el 2018 una vez se haga un nuevo estudio técnico. Yo entiendo que los usuarios quisieran que la tarifa no suba y es lo que yo más quisiera también, pero hay una serie de componentes económicos que hacen que los gastos operacionales de las empresas no tengan punto de equilibrio si no hay aumento de la tarifa”, dijo el mandatario.

De igual forma, indicó que en el 2017 la meta es la puesta en funcionamiento del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), para lo que se establecieron requisitos y condiciones basadas en doce puntos: unificación de la tecnología, integración del sistema en un solo operador, identidad única del Sistema Estratégico de Transporte Público, sistema de recaudo unificado, gestión y control de flota, sistema de información al usuario con sistema de GPS para seguir la ruta, creación de un fondo de estabilización, cobertura del 100 % de la ciudad, microalimentadores para algunos sectores, nuevas flotas con ingreso progresivo de mínimo 13 vehículos por año, vías con carriles exclusivos y/o preferenciales e implementación de paraderos con información al usuario.

“Esto implica que las empresas de transporte tengan que hacer una inversión importante. Para ello, proponían el aumento acelerado año a año de 200 pesos en la tarifa, pero la recomendación de la Administración Municipal es que el aumento de 200 pesos permanezca vigente durante dos años, es decir, mantener una única tarifa de 2.200 pesos en 2017 y 2018, buscando la estabilización del precio de la oferta con base en estos requisitos que les estamos pidiendo que cumplan, para llegar a la implementación del SETP”, concluyó el Alcalde.

Así las cosas Montería queda con una de las tarifas de transporte público más altas de la Costa, situación que generó malestar entre los usuarios. Sin embargo, el mandatario anunció que se mantendrán las tarifas diferenciales para estudiantes.