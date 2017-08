Autoridades de Córdoba se oponen a reubicación de peaje

Tanto el gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, como el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, elevaron su voz de protesta ante la decisión de reubicar el peaje que está ubicado en la vía que de la capital, conduce a Medellín, del kilómetro 18 al kilómetro 13, el cual además subió las tarifas en un 55 por ciento.

Pineda García dijo que 11 corregimientos de Montería se verían afectados con la decisión, entre ellos Patio Bonito, La Victoria, Buenos Aires, La Manta y Nueva Esperanza, Kilómetro 12, Tres Piedras, Tres Palmas, San Isidro, San Anterito, Santa Isabel y Nueva Lucía, además de 70 veredas.

Por su parte, el gobernador Besaile indicó que las obras de infraestructura que se están haciendo entre el kilómetro 15 y Tierralta son una inversión de Dirección Nacional de Planeación, es decir que Ruta del Mar no está poniendo un solo peso para ello y por eso es injusto que rueden el peaje y se beneficien del alto valor del mismo.

Ambos mandatarios solicitaron a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, reconsiderar esa decisión y mantener el peaje donde está hoy, porque ello aumenta el costo de vida para las personas que viven en esa zona y vienen a estudiar o a trabajar en Montería.

El Alcalde indicó que también se podría pensar en la figura del empadronamiento, para que a las personas previamente censadas y que certifiquen que viven en esas poblaciones, se les pueda dar un trato preferencial, toda vez que van a pasar por el peaje hasta dos y tres veces por día.

Por su parte, el Gobernador propuso una reunión extraordinaria con todos los involucrados en el problema con el fin de buscar una salida que no lesione los intereses de una vasta población.

Cabe anotar que desde el mes de febrero la Alcaldía solicitó a la ANI una tarifa especial para el servicio de buses urbanos, teniendo en cuenta la afectación que los costos del peaje pueden tener en la tarifa que se cobra a los usuarios, pero esta dio una respuesta negativa, indicando que no es viable la implementación de ese beneficio, ya que los peajes de El Purgatorio y Los Cedros pasaron a la Concesión Antioquia-Bolívar, que no contempla este tipo de tarifas.

Hizo un llamado nuevamente a la ANI para que otorgue tarifas diferenciales a los vehículos de servicio público, de manera que los costos de los peajes no afecten a las comunidades que se benefician de estas rutas, ya sea por el aumento del pasaje o por la eliminación de las mismas al no ser rentables. “Hoy tenemos en riesgo estas rutas por la negativa presentada por la ANI, pero seguiremos adelantando la gestión ante este ente para que nos dé una solución al transporte público que pronto entrará a funcionar como Sistema Estratégico de Transporte Público y sería muy grave que estas rutas no sean servidas o peor, tenerlas que servir a un costo más elevado arriesgándonos al incremento de la tarifa técnica de este sistema”, puntualizó el Alcalde.