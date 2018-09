Mintransporte ordenó suspender traslado de peaje El Purgatorio

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, ordenó suspender temporalmente el traslado del peaje El Purgatorio, ubicado en el kilómetro 18 de la vía que de Montería conduce a Planeta Rica y solicitó paralizar la obra que se construye en el kilómetro 13 hasta que haya una concertación.

Esa fue la decisión que tomó luego de reunirse con la gobernadora encargada de Córdoba, Sandra Devia, con los alcaldes de Montería, Marcos Daniel Pineda; Tierralta, Fabio Otero, y Valencia, José Gómez; el expresidente Álvaro Uribe y con los congresistas del departamento, quienes unidos mostraron su desacuerdo en torno a la decisión de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, para garantizar la viabilidad financiera de la concesión.

La funcionaria se comprometió a estudiar el tema del peaje y a plantear posibles soluciones en una semana, pues la clase dirigente de Córdoba insistió en que con el traslado se afectan 50 poblaciones pobres de esa sección del país.

La bancada cordobesa planteó una propuesta alternativa que no afecte a los habitantes de esta sección del país y pidieron que no se cobre la tarifa del peaje a las personas de las zonas rurales de Montería y de los municipios de Valencia y Tierralta que no se beneficien de la concesión vial.

Acción popular

Paralela a la reunión que adelantaron los dirigentes cordobeses con la Ministra, se firmó una acción popular como respuesta a la medida de la Agencia Nacional de Infraestructura de trasladar el peaje El Purgatorio, pasando por encima de la comunidad.

En la acción popular queda plasmada la prohibición del traslado del peaje y también la alternativa de que los habitantes de las zonas rurales de Montería y de los municipios de Tierralta y Valencia no paguen peaje, en caso que insistan en el traslado.

También presentaron una medida cautelar que suspenda las obras de reubicación de manera provisional hasta que se tome una decisión de fondo frente a la acción popular, en un escrito que lleva la firma del abogado Javier de la Hoz.

La iniciativa fue firmada por los congresistas David Barguil, quien la lideró, Fabio Amín, Jorge Burgos, Erasmo Zuleta y Sara Piedrahita y por el personero de Montería, Jorge Galofre, quienes insistieron en que se opondrán de manera rotunda al traslado para no lesionar a las comunidades más pobres.

Ahora te puedes comunicar con El Universal a través de Whatsapp Videos

Mensajes

Fotos

Notas de voz cuando seas testigo de algún hecho noticioso, envíalo al: 321 - 5255724. No recibimos llamadas.

Anterior Condenan a dos años de cárcel al exsenador Otto Bula