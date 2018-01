Pacientes con Sida en Córdoba se incrementaron en un 125 por ciento

Los pacientes con Sida en el departamento de Córdoba que hacían parte de las bases de datos de las IPS tuvieron un incremento del 125 por ciento en los dos últimos años, pues pasaron de 622 a 1.400 casos según reveló el director interventor de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba, Comfacor, Néstor Murcia Bello.

El interventor calificó el incremento como desproporcionado, teniendo en cuenta los indicadores de VIH que se están manejando a escala nacional, y sostuvo que esa fue una de las razones que los motivó a investigar qué estaba pasando con los pacientes.

Una vez más dijo que en la auditoría forense, contratada para verificar lo que estaba pasando, se detectó que estaban desactualizados los datos de las historias clínicas, que algunos pacientes no existían, otros habían muerto y en algunos casos no coincidían los números de cédulas, lo cual a su juicio es una evidencia de que no había un cumplimiento total y no seguían lineamientos de las guías de manejo del Ministerio de Salud.

La firma encargada de hacer el estudio fue Acda y revisó las vigencias de los últimos cinco años y encontró delicados hallazgos que además de pacientes falsos, cobraban por servicios no prestados o por la entrega de una dosis mínima que facturaban como si fuera mayor a los pacientes que realmente tenían la enfermedad.

El director de Comfacor no desarta que también se hayan presentado sobrecostas en la atención de los pacientes porque algunas IPS cobraban un millón y medio de pesos por cada uno de ellos y luego de una negociación bajaron a 630 mil pesos mensuales en promedio, responsabilidad a cargo de las IPS Oportunidad y Vida, Medifuturo, IPS de la Costa, Mediser y Oncovihda, estad dos últimas con contrato vigente, aunque no presten el servicio.

Responsabilizan a interventor

Algunos funcionarios que vienen de la anterior administración de Luis Hoyos Cartagena, quienes pidieron reservar su identidad, dijeron que el interventor está haciendo denuncias sobre la existencia del cartel del Sida con el único fin de justificar el contrato por 520 millones de pesos mensuales que hizo con la recién creada fundación Adriana Villalba, que opera en Bogotá, cuya representante legal es Luz Belinda Bernal Bello.

También dijo que es fácil explicar el incremento de la población de pacientes con Sida porque liquidaron a Caprecom, Solsalud y Manexca y los pacientes que eran atendidos por ellos se pasaron para Comfacor, entidad que los diagnostica para luego asignarlos a las diferentes IPS que les van a prestar el servicio.

Finalmente, señalaron que la Procuraduría General de la Nación deberá revelar pronto cuáles son los hallazgos del cartel del Sida que anunciaron a nivel nacional, pues hasta el momento no han logrado probar que existan los 800 pacientes falsos como señalaron.