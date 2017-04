Procuraduría tumbó sanción de inhabilidad contra ex alcalde de Puerto Escondido

La Procuraduría General de la Nación absolvió de responsabilidad disciplinaria a Camilo Torres Becerra, ex alcalde del municipio de Puerto Escondido, Córdoba, quien había sido sancionado en primera instancia con destitución más 13 años de inhabilidad por presuntas irregularidades al contratar recursos de regalías.

Durante una visita a Montería, el entonces procurador Alejandro Ordoñez reveló ante los medios de comunicación, que una de las investigaciones contra el funcionario público estaba relacionada con el contrato suscrito con la Asociación de Municipios del Sinú, Sabana y Costa Cordobesa para construir un puente vehicular, pero que no contaba con los estudios previos correspondientes para verificar los costos de la obra, que finalmente terminó costando más de lo presupuestado. Tampoco se hizo la contratación por licitación como lo exigía el monto de la misma, lo que a juicio de la Procuraduría se convertía en una irregularidad y en una clara falta de transparencia.

En el caso citado, la Procuraduría conceptuó que la contratación debió hacerse mediante concurso de méritos, no mediante contratación directa como lo hizo el alcalde Torres Becerra que en su momento, apelo la decisión.

La revocatoria y consecuente absolución al servidor público, se dio tras analizar los argumentos del recurso interpuesto por el ex alcalde contra el fallo de la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública.

Señala la providencia, “la instancia advierte que se trata de un asunto del que no se obtuvo certeza pues quedó visto que no se tienen más pruebas que las documentales referidas (…) en las que por un lado, no se encuentra manifestación expresa de la decisión del OCAD en cuanto a la contracción de la interventoría en términos dispuestos por el artículo 83 de la Ley 1474 de 2001, y por el otro, dan cuenta de haberse abordado el tema de sesiones del OCAD en cuanto al presupuesto para su contratación”.