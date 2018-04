Corte Constitucional ratificó cierre de EPS indígena Manexca

Con el fallo de la Corte Constitucional, el cierre de la empresa promotora de salud del pueblo indígena en Córdoba, Manexca, es inminente y serán sus afiliados los que deberán escoger a cuál querrán pertenecer de ahora en adelante.

La Corte tenía en proceso de revisión los fallos emitidos por el Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito de Montería y el Tribunal Administrativo de Córdoba respecto de la acción de tutela interpuesta por el Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú del Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento en contra de la Superintendencia de Salud, que había intervenido a Manexca el pasado 27 de marzo de 2017, tras descubrir manejos irregulares en la misma.

En su oportunidad la Súper se refirió a graves hallazgos identificados que involucraban el riesgo en atención en salud de los afiliados y los recursos del sistema de salud, pero los beneficiarios adelantaron varios procesos judiciales para impedir el cierre.

En el fallo, la alta Corte señala que la Supersalud no vulneró el derecho fundamental a la consulta previa al adelantar las medidas forzosas frente a la liquidación de la EPS, pues no implicó una afectación directa para ese colectivo y no perturbó su identidad cultural y étnica con la decisión.

Ante ese fallo, la Superintendencia Nacional de Salud se pronunció y dijo que es importante que la Corte Constitucional haya atendido el llamado para preservar sus competencias administrativas de intervención frente a los actores que incumplen y lo más importante, permite proteger la salud de un gran número de personas vulnerables y todo esto en armonía con la jurisprudencia vigente de consulta previa.

El superintendente nacional, Luis Fernando Cruz Araújo, dijo que acatarán la orden que los conmina a realizar el proceso de concertación con la comunidad que había sido asignada a otras EPS en el proceso de liquidación, para que decidan si desean permanecer allí o ser afiliada a otra EPS.